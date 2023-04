Стала доступна VR-версия приключенческой игры-головоломки Call of the Sea для Meta Quest 2 ©

Инди-разработчик Out of the Blue и издатель Raw Fury выпустили получившую признание критиков приключенческую игру-головоломку Call of the Sea VR на платформе Meta Quest 2. Номинированная на BAFTA история о тайнах и самопознании была переработана из Unreal Engine 4, чтобы продемонстрировать все возможности Meta Quest 2, оживляя прекрасный мир игры, как никогда раньше.

Call of the Sea VR переносит игроков в дальние уголки южной части Тихого океана в 1930-е годы. Возьмите под свой контроль Нору (озвучивает Сисси Джонс: Firewatch, The Walking Dead), одинокую женщину, идущую по следу пропавшей экспедиции своего мужа. Путешествуйте по пышному островному миру, где вы обнаружите и исследуете остатки затерянной цивилизации.

Впервые исследуйте великолепные тропические пейзажи игры в виртуальной реальности, любуясь фантастическими достопримечательностями, затерянными руинами и подводными ландшафтами. Ищите улики и решайте множество хитроумных головоломок, чтобы собрать воедино то, что произошло на самом деле.

Call of the Sea VR полностью озвучен на английском, французском и испанском языках, а также имеет локализованную поддержку японского и немецкого языков. Дополнительные языки будут добавлены после релиза.