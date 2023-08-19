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об игре
The Callisto Protocol 02.12.2022
7.5 1 003 оценки

Mechanics VoiceOver показала процесс работы над русской озвучкой The Callisto Protocol

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butcher69
Новости

Студия Mechanics VoiceOver показала свежее видео о процессе работы над русской озвучкой The Callisto Protocol. Персонажи игры заговорят голосами профессиональных актёров дубляжа. В ролике демонстрируется запись для озвучивания Дэнни Накамуры в исполнении Вероники Саркисовой, которая подарила свой голос Йеннифэр из сериала Ведьмак, женщине-кошке из Бэтмен (2022), Мантис из Marvel’s Guardians of the Galaxy.

У "Механиков" есть две новости и одна из них хорошая, а другая не очень. Хорошая заключается в том, что авторы планируют выпустить озвучку сразу с дополнением The Final Transmission. А не очень приятная новость касается сроков выхода - озвучка не выйдет до конца лета, но задержка не будет большой. Уже скоро.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
hamshut

Ясно, уже хорошо. А то столько анонсов и за столько игр взялись разом, поэтому и процесс затягивается. Удачи им.

8
StAfForD_94

Класс офигенная работа ждёмс

2
Igrohronik

Красавцы, офигенно получается на 0:47 секунде чисто игра с дубляжом просто супер. С нетерпением жду и даже куплю когда будет перевод и с удовольствием поиграю, хотя к тому времени может и на торрентах появится 😋

1
Serge_Hunter1099

Оригинал лучше, мне нравиться как япошка говорит у неё отличный английский

1
Abarmot90

Ноябрь-Декабрь

0
Janekste

Просто прекрасно. Русский звук делает The Callisto Protocol шедевром в плане звучания. После услышанного нет никакого желания возвращаться к убогой английской версии. Скорей бы уже озвучка вышла! Актёры очень классно играют. Сразу видно профессионалы.

0
BENDJI

Вот бы кто озвучку Sleeping Dogs замутил

0
Igrohronik

Вот если бы и Старфилд так озвучили то прям без сомнения купил бы 😁

0
darkevil555

на сколько примерно?

0
RickeyIMBA

Берут 10 игр на озвучку, переводят каждую годами, без даты выхода, дедлайна нет, просто сроки на все игры растягиваются чем больше проектов они берут в работу, перевод классный но сроки....

0