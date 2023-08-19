Mechanics VoiceOver показала процесс работы над русской озвучкой The Callisto Protocol

Студия Mechanics VoiceOver показала свежее видео о процессе работы над русской озвучкой The Callisto Protocol. Персонажи игры заговорят голосами профессиональных актёров дубляжа. В ролике демонстрируется запись для озвучивания Дэнни Накамуры в исполнении Вероники Саркисовой, которая подарила свой голос Йеннифэр из сериала Ведьмак, женщине-кошке из Бэтмен (2022), Мантис из Marvel’s Guardians of the Galaxy.
У "Механиков" есть две новости и одна из них хорошая, а другая не очень. Хорошая заключается в том, что авторы планируют выпустить озвучку сразу с дополнением The Final Transmission. А не очень приятная новость касается сроков выхода - озвучка не выйдет до конца лета, но задержка не будет большой. Уже скоро.
Ясно, уже хорошо. А то столько анонсов и за столько игр взялись разом, поэтому и процесс затягивается. Удачи им.
Класс офигенная работа ждёмс
Красавцы, офигенно получается на 0:47 секунде чисто игра с дубляжом просто супер. С нетерпением жду и даже куплю когда будет перевод и с удовольствием поиграю, хотя к тому времени может и на торрентах появится 😋
Оригинал лучше, мне нравиться как япошка говорит у неё отличный английский
Ноябрь-Декабрь
Просто прекрасно. Русский звук делает The Callisto Protocol шедевром в плане звучания. После услышанного нет никакого желания возвращаться к убогой английской версии. Скорей бы уже озвучка вышла! Актёры очень классно играют. Сразу видно профессионалы.
Вот бы кто озвучку Sleeping Dogs замутил
Вот если бы и Старфилд так озвучили то прям без сомнения купил бы 😁
на сколько примерно?
Берут 10 игр на озвучку, переводят каждую годами, без даты выхода, дедлайна нет, просто сроки на все игры растягиваются чем больше проектов они берут в работу, перевод классный но сроки....