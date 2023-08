Mechanics VoiceOver показала процесс работы над русской озвучкой The Callisto Protocol ©

Студия Mechanics VoiceOver показала свежее видео о процессе работы над русской озвучкой The Callisto Protocol. Персонажи игры заговорят голосами профессиональных актёров дубляжа. В ролике демонстрируется запись для озвучивания Дэнни Накамуры в исполнении Вероники Саркисовой, которая подарила свой голос Йеннифэр из сериала Ведьмак, женщине-кошке из Бэтмен (2022), Мантис из Marvel’s Guardians of the Galaxy.

У "Механиков" есть две новости и одна из них хорошая, а другая не очень. Хорошая заключается в том, что авторы планируют выпустить озвучку сразу с дополнением The Final Transmission. А не очень приятная новость касается сроков выхода - озвучка не выйдет до конца лета, но задержка не будет большой. Уже скоро.