Разработчики хоррора The Callisto Protocol учли отзывы игроков во время создания сюжетного дополнения

Научно-фантастический хоррор The Callisto Protocol от студии Striking Distance вышел в декабре прошлого года и не сыскал большого успеха. Несмотря на то, что за разработку игры отвечали создатели оригинальной Dead Space, многие игроки раскритиковали сюжет и геймплей проекта. Глава студии Striking Distance Глен Скофилд в недавнем интервью признал, что студия допустило несколько серьезных оплошностей в разработке, но попыталась их исправить. После выхода хоррора разработчики не переставали изучать отзывы игроков, что в свою очередь сильно повлияло на содержимое сюжетного дополнения.
Скофилд отметил, что The Callisto Protocol с момента релиза получила большое количество обновлений. По его мнению, сейчас самое лучшее время для возвращения в игру, если вы забросили прохождение. На основе отзывов игроков команда Striking Distance внедрила в игру сотни улучшений, которые были призваны сделать игровой процесс более комфортном. Кроме этого, отзывы игроков на оригинальный сюжет хоррора отразились в дополнении Final Transmission.
В основной истории игры было много вещей, оставшихся без ответа, в Striking Distance говорят, что они сделали "смелый выбор" для расширения The Callisto Protocol Final Transmission. Проанализировав критику игроков, разработки в дополнении постарались оптимизировать общий сюжет и раскрыть недосказаность.
Я не хочу ничего раскрывать, но мы сделали несколько смелых решений в этой истории, которые, надеюсь, понравятся сообществу. Я уже не могу дождаться, чтобы увидеть реакции игроков на наш сюжет.
— добавил Глен Скофилд.
The Callisto Protocol доступна для игры на ПК и консолях. Дополнение Final Transmission уже вышло на PlayStation 5, а на другие платформы оно доберется через несколько дней.
В целом "игроделы" породили новую концепцию ведения бизнеса (и так сойдет - потом доделаю). И если у них получится (а у них получается - предзаказы никуда не делись, полуигры все равно покупаются, несмотря на возмущения и стоны), то и другие отрасли перенимут их опыт. И тогда, чтоб доехать на новенькой авто из автосалона домой, нужно будет несколько недель простоять где то на пол пути, ожидая очередного "обновления" после которого перестанет глохнуть двигатель.
Поэтому в дополнении ты теряешь дубинку и вынужден примерно полчаса уныло стелсить...хорошо "учли"
Прошел один раз, сюжет норм, геймплей однообразный, графика потрясная, хотя и лепилась на движке UE 4.7, дополнение обязательно пройду!
Смешно,они бы для начала добавили с основную игру хотя бы 10-20 вариантов различного холодного оружия со своими комбо атаками,с различным дамагом,стихийным уроном который бы по разному вилял на врагов и скоростью атаки,опять же несколько новых типов огнестрела снайперка,гранатамёт.какие нибудь оригинальные варианты,опять же новых врагов хотя бы 5-7 вариантов,про несколько видов скафандров я даже не говорю,тогда бы можно было говорить что они прислушивались к отзывам игроков и добавляли сотни улучшений,даже если в ДЛС будет нормальное то основную игру это к сожалению уже ни как не исправит.
Печально конечно что Глен Скофилд так бездарно про*рал такой потенциал и кредит доверия игроков.
Хороший список хотелок, большой))
Родители Вовочки легли спать. Под дверью в их комнату стоит Вовочка и подслушивает:
- Дорогой, я бы хотела девочку.
- Хорошо, будет тебе девочка.
В комнату влетает Вовочка:
- А мне - саблю, буденновку и велосипед!