Разработчики хоррора The Callisto Protocol учли отзывы игроков во время создания сюжетного дополнения ©

Научно-фантастический хоррор The Callisto Protocol от студии Striking Distance вышел в декабре прошлого года и не сыскал большого успеха. Несмотря на то, что за разработку игры отвечали создатели оригинальной Dead Space, многие игроки раскритиковали сюжет и геймплей проекта. Глава студии Striking Distance Глен Скофилд в недавнем интервью признал, что студия допустило несколько серьезных оплошностей в разработке, но попыталась их исправить. После выхода хоррора разработчики не переставали изучать отзывы игроков, что в свою очередь сильно повлияло на содержимое сюжетного дополнения.

Скофилд отметил, что The Callisto Protocol с момента релиза получила большое количество обновлений. По его мнению, сейчас самое лучшее время для возвращения в игру, если вы забросили прохождение. На основе отзывов игроков команда Striking Distance внедрила в игру сотни улучшений, которые были призваны сделать игровой процесс более комфортном. Кроме этого, отзывы игроков на оригинальный сюжет хоррора отразились в дополнении Final Transmission.

В основной истории игры было много вещей, оставшихся без ответа, в Striking Distance говорят, что они сделали "смелый выбор" для расширения The Callisto Protocol Final Transmission. Проанализировав критику игроков, разработки в дополнении постарались оптимизировать общий сюжет и раскрыть недосказаность.

Я не хочу ничего раскрывать, но мы сделали несколько смелых решений в этой истории, которые, надеюсь, понравятся сообществу. Я уже не могу дождаться, чтобы увидеть реакции игроков на наш сюжет.

— добавил Глен Скофилд.

The Callisto Protocol доступна для игры на ПК и консолях. Дополнение Final Transmission уже вышло на PlayStation 5, а на другие платформы оно доберется через несколько дней.