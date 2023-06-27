The Callisto Protocol 02.12.2022
7.5 945 оценок

Разработчики хоррора The Callisto Protocol учли отзывы игроков во время создания сюжетного дополнения

©
Gutsz
Новости

Научно-фантастический хоррор The Callisto Protocol от студии Striking Distance вышел в декабре прошлого года и не сыскал большого успеха. Несмотря на то, что за разработку игры отвечали создатели оригинальной Dead Space, многие игроки раскритиковали сюжет и геймплей проекта. Глава студии Striking Distance Глен Скофилд в недавнем интервью признал, что студия допустило несколько серьезных оплошностей в разработке, но попыталась их исправить. После выхода хоррора разработчики не переставали изучать отзывы игроков, что в свою очередь сильно повлияло на содержимое сюжетного дополнения.

Скофилд отметил, что The Callisto Protocol с момента релиза получила большое количество обновлений. По его мнению, сейчас самое лучшее время для возвращения в игру, если вы забросили прохождение. На основе отзывов игроков команда Striking Distance внедрила в игру сотни улучшений, которые были призваны сделать игровой процесс более комфортном. Кроме этого, отзывы игроков на оригинальный сюжет хоррора отразились в дополнении Final Transmission.

В основной истории игры было много вещей, оставшихся без ответа, в Striking Distance говорят, что они сделали "смелый выбор" для расширения The Callisto Protocol Final Transmission. Проанализировав критику игроков, разработки в дополнении постарались оптимизировать общий сюжет и раскрыть недосказаность.

Я не хочу ничего раскрывать, но мы сделали несколько смелых решений в этой истории, которые, надеюсь, понравятся сообществу. Я уже не могу дождаться, чтобы увидеть реакции игроков на наш сюжет.

— добавил Глен Скофилд.

The Callisto Protocol доступна для игры на ПК и консолях. Дополнение Final Transmission уже вышло на PlayStation 5, а на другие платформы оно доберется через несколько дней.

0
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Никому ничего

В целом "игроделы" породили новую концепцию ведения бизнеса (и так сойдет - потом доделаю). И если у них получится (а у них получается - предзаказы никуда не делись, полуигры все равно покупаются, несмотря на возмущения и стоны), то и другие отрасли перенимут их опыт. И тогда, чтоб доехать на новенькой авто из автосалона домой, нужно будет несколько недель простоять где то на пол пути, ожидая очередного "обновления" после которого перестанет глохнуть двигатель.

2
Stas776

Поэтому в дополнении ты теряешь дубинку и вынужден примерно полчаса уныло стелсить...хорошо "учли"

2
Well-offZin

Прошел один раз, сюжет норм, геймплей однообразный, графика потрясная, хотя и лепилась на движке UE 4.7, дополнение обязательно пройду!

1
saa0891
На основе отзывов игроков команда Striking Distance внедрила в игру сотни улучшений, которые были призваны сделать игровой процесс более комфортном.

Смешно,они бы для начала добавили с основную игру хотя бы 10-20 вариантов различного холодного оружия со своими комбо атаками,с различным дамагом,стихийным уроном который бы по разному вилял на врагов и скоростью атаки,опять же несколько новых типов огнестрела снайперка,гранатамёт.какие нибудь оригинальные варианты,опять же новых врагов хотя бы 5-7 вариантов,про несколько видов скафандров я даже не говорю,тогда бы можно было говорить что они прислушивались к отзывам игроков и добавляли сотни улучшений,даже если в ДЛС будет нормальное то основную игру это к сожалению уже ни как не исправит.

Печально конечно что Глен Скофилд так бездарно про*рал такой потенциал и кредит доверия игроков.

0
zudmitt

Хороший список хотелок, большой))

Спойлер

Родители Вовочки легли спать. Под дверью в их комнату стоит Вовочка и подслушивает:

- Дорогой, я бы хотела девочку.

- Хорошо, будет тебе девочка.

В комнату влетает Вовочка:

- А мне - саблю, буденновку и велосипед!

0