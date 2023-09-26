Слух: The Callisto Protocol и Farming Simulator 22 войдут в PS Plus в октябре

Компания Sony представит свое предложение PS Plus Essential на октябрь только завтра, но уже сейчас мы узнали о первых играх, которые появятся в сервисе.
Это еще не официальная новость, но она исходит от источника, который в последние годы регулярно раскрывает верную информацию. Billbil_kun назвал две игры, которые появятся в сервисе PlayStation Plus Essential в октябре: Farming Simulator 22 и The Callisto Protocol.
Инсайдер подтверждает, что это два из трех релизов, но следующая игра, вероятно, не будет раскрыта до завтра.
Сначало подумал что у них будет коллаб, эх, нафантазировал, Farmin Simulator была бы неплохим спасательным кругом для The Callisto Protocol.
ну мало вероятно, хоть калипсо и серость на фоне деда под спайсом, но игра новая
Не мало вероятно а точно, билбил кун ещё не разу не ошибся, каждый месяц почти зарание он
Ну тогда поржу над теми кто в моей компаке недавно ее купил)
Калисто так и не взломали
Показалось, что из игры разрабы убрали защиту денуво...хотя под конец года вполне возможно
Обычно защиту убирали только после взлома
не надо. лучше б что-то толковое раздали.