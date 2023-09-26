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The Callisto Protocol 02.12.2022
7.5 1 028 оценок

Слух: The Callisto Protocol и Farming Simulator 22 войдут в PS Plus в октябре

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butcher69
Новости

Компания Sony представит свое предложение PS Plus Essential на октябрь только завтра, но уже сейчас мы узнали о первых играх, которые появятся в сервисе.

Это еще не официальная новость, но она исходит от источника, который в последние годы регулярно раскрывает верную информацию. Billbil_kun назвал две игры, которые появятся в сервисе PlayStation Plus Essential в октябре: Farming Simulator 22 и The Callisto Protocol.

Инсайдер подтверждает, что это два из трех релизов, но следующая игра, вероятно, не будет раскрыта до завтра.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Сначало подумал что у них будет коллаб, эх, нафантазировал, Farmin Simulator была бы неплохим спасательным кругом для The Callisto Protocol.

1
-zotik-

ну мало вероятно, хоть калипсо и серость на фоне деда под спайсом, но игра новая

1
Ozzyka

Не мало вероятно а точно, билбил кун ещё не разу не ошибся, каждый месяц почти зарание он

1
-zotik- Ozzyka

Ну тогда поржу над теми кто в моей компаке недавно ее купил)

0
User_200

Калисто так и не взломали

1
Strong Steel

Показалось, что из игры разрабы убрали защиту денуво...хотя под конец года вполне возможно

0
User_200

Обычно защиту убирали только после взлома

0
ZackSnyder

не надо. лучше б что-то толковое раздали.

-2