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The Witcher 3: Wild Hunt 19.05.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.5 27 394 оценки

Разработчик The Witcher 3 выпустил мод с обновлённой палитрой Страны тысячи сказок

monk70
Новости

Квест-дизайнер The Witcher 3: Wild Hunt Филипп Уебер выпустил мод для игры, меняющий цветовую палитру (и не только) Страны тысячи сказок. дополнения «Кровь и вино». По словам автора, эта цветовая гамма более соответствует оригинальному видению создателей, чем итоговая версия.

Несколько лет назад я работал над квестом «Страна тысячи сказок» для дополнения «Кровь и вино». Когда квест изначально разрабатывался, была идея сделать его меланхоличным представлением классических сказок братьев Гримм, действие которого происходит в умирающем лесу, освещенном заходящим солнцем. В конце концов, вместо умирающего леса мы решили сделать его более яркой сказочной страной, по-прежнему демонстрируя больше красоты, которой изначально обладала эта земля, когда она была создана для Сианны и ее сестры Анны Генриетты.

В этом моде я попытался воссоздать это оригинальное видение, потому что мне всегда было любопытно, как оно бы выглядело. Это не замена тому, что было в игре, а интересная альтернатива, показывающая, что могло бы быть.
+ ещё 10 картинок

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15
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
GullibleCelia

Жалко, что нет мрачной версии сказочных земель. Это было бы интересно

8
illero

Чтож. Настало время перепройти ее снова.

4
User_200

Есть мод чтобы изменить палитру красного заката убрать неприятно кроваво красный оттенок заката, поменять на более светлые приятные тона?

3
WarCraf4er

И так и так красиво

3