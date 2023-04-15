Cannon Dancer стала доступна в цифровом и физическом виде для консолей ©

ININ Games рада сообщить, что «Cannon Dancer», также известная как Osman in the West, вышла как в цифровом, так и в физическом виде на Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5, и только в цифровом виде на Xbox.

Cannon Dancer — это боевик, действие которого происходит в антиутопическом конце 21 века, в котором мир находится под контролем одного федерального правительства. Однажды появляется Абдулла Работорговец, вызывая всеобщий ужас и панику. Этот страх провоцирует отказ от всякой экономической деятельности и коррупцию в правительстве, что теперь подрывает основы самого общества.

Игрок управляет танцором с пушкой по имени Кирин; первоклассный агент отряда наемников, известного как «Теки», и высококвалифицированный боец боевых искусств. Во время путешествия ему приходится сталкиваться не только с Абдуллой Работорговцем и правительственными войсками, но и с другими членами Теки, которые хотят его смерти по личным причинам.

В эту новую, точно портированную версию Cannon Dancer можно играть как на английском, так и на оригинальном японском языке, причем оба варианта доступны как в стандартном, так и в соревновательном режиме.