Новый геймплей Capy Castaway демонстрирует кооператив и забавную механику со шляпами

Студия Kitten Cup Studio поделилась свежими подробностями и кадрами геймплея своего уютного приключения Capy Castaway. В новом видео разработчики подробнее рассказали о сюжете и ключевых механиках игры, а также подтвердили планы по добавлению кооперативного режима.

Capy Castaway — это история о дружбе капибары и вороны, которые после наводнения оказались на загадочном острове и теперь вместе ищут дорогу домой. Игрокам предстоит решать головоломки, используя уникальные способности обоих персонажей. Как стало известно, студия активно работает над полноценным кооперативным режимом, который позволит двум игрокам управлять героями одновременно.

Среди показанных особенностей выделяется игровая механика, позволяющая надевать практически любой предмет в качестве шляпы, причем головные уборы можно даже складывать друг на друга. Кроме того, у каждого животного будет своя кнопка для издавания характерных звуков. Саундтрек к игре пишет композитор Марк Спарлинг, известный по своей работе над A Short Hike. Креативный директор студии Шафран Аврора отметила, что проект может понравиться любителям Untitled Goose Game.

Релиз Capy Castaway запланирован на 2026 год для ПК. Все желающие уже могут ознакомиться с игрой, скачав бесплатную демоверсию в Steam.