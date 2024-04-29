Состоялся анонс необычной приключенческой игры Centum

Издатель Serenity Forge и разработчик Hack The Publisher анонсировали Centum, «приключенческую игру с нестабильным повествованием» для Xbox Series и PC (Steam). Ее запуск состоится этим летом.

Вы — заключенный в камере. Вы должны сбежать. Но действительно ли это цель?

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