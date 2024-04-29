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Centum Лето 2024
Адвенчура, Логические, Инди
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Состоялся анонс необычной приключенческой игры Centum

butcher69
Новости

Издатель Serenity Forge и разработчик Hack The Publisher анонсировали Centum, «приключенческую игру с нестабильным повествованием» для Xbox Series и PC (Steam). Ее запуск состоится этим летом.

Вы — заключенный в камере. Вы должны сбежать. Но действительно ли это цель?

Ключевые особенности

  • Ненадежный рассказчик - Centum бросает вызов традиционным игровым условностям, сплетая запутанное повествование, в котором реальность так же изменчива, как и разум рассказчика.
  • Захватывающий геймплей - пройдите серию сложных сценариев, каждый из которых окутан неопределенностью и загадками. Каждое нажатие и решение запоминается, заставляя вас смириться с ненадежностью подсказок и указаний рассказчика.
  • Формируйте сюжет - В Centum нет отдельного протагониста, вместо этого игроки своими решениями формируют поведение искусственного интеллекта, направляя его к различным исходам и переживаниям.
  • Динамическая система диалогов — участвуйте в разговорах, которые влияют на эго-состояния персонажей и изменяют ход повествования.
  • Множественные концовки — благодаря скрытым переменным, сохраняющимся между запусками игры, каждое прохождение предлагает новые повороты, гарантируя, что ни один из двух опытов не будет одинаковым.
  • Вопрос реальности - Centum говорит о темах, которые заставляют игроков сомневаться не только в реальности игры, но и в собственном восприятии и убеждениях.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
MORDORR

Музыка очень похожа на '' American McGee’s Alice ''. А следом за музыкой притянулась и атмосфера. Шизофренические видения это конечно интересно, но зачем городить такой сложный и сомнительный огород, когда в той же Алисе это тоже присутствует, но повествование идёт ровненько и захватывающе ? Всё это творение смотрится как неудачный, коленкин плагиат, преподнесённый как нечто революционное и необычное.

6
VovanVV1982

спасибо. интресно

0