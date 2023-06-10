Новый трейлер Chants Of Sennaar демонстрирует творческое видение лингвистической одиссеи ©

Focus Entertainment и Rundisc сообщили, что Chants Of Sennaar является частью официального выбора Tribeca Games и Immersive Experience 2023 года. Демо-версия доступна на мероприятии до 18 июня, а создатели представляют игру в специальном видео, премьера которого состоялась во время Tribeca Games Spotlight.

В этом новом видео основатели Rundisc, студии, создавшей Chants of Sennaar, представляют игру и рассказывают о своей философии и вдохновении.

Основанная на мифе о Вавилоне, игра Chants of Sennaar отправляет игроков в увлекательное путешествие, открывая чужие земли, где живут пять разделенных народов, каждый из которых говорит на одном из пяти разных языков. Стремясь воссоединить их, игроки будут решать головоломки увлекательного мира, где древние языки являются и замком, и ключом.

Исследуя город, узнавая и понимая его обитателей, используя хитрость и хитрость, чтобы перехитрить Стражей, герой является переводчиком, дипломатом, человеком, использующим знания и мудрость для решения конфликтов, а не силой. Таким образом, Chants of Sennaar — это приглашение к открытости и терпимости.

Красивый и тонкий сеттинг игры сочетает в себе различные художественные вдохновения, начиная с европейских художников-комиксов 70-х и 80-х годов, таких как Мебиус, и заканчивая множеством стилей строительства, от брутализма до мавров и индийской архитектуры.

Chants Of Sennaar выходит на Nintendo Switch. PS4, Xbox One и ПК (Steam) 5 сентября 2023 года.