Вышла бесплатная версия гонок на радиоуправляемых машинках - CHARGED: RC Racing Starter Edition ©

В игре CHARGED: RC Racing вы управляете радиоуправляемой машиной и соревнуетесь с противниками, вам придётся использовать различные предметы, чтобы сразить своих соперников и выиграть все чемпионаты заняв первое место в каждой гонке.

Теперь в Steam появилась бесплатная версия этой гоночной игры под названием CHARGED: RC Racing Starter Edition, она даёт вам доступ к первым трём одиночным чемпионатам, включая 12 разблокируемых трасс и 11 разблокируемых радиоуправляемых автомобилей. Starter Edition также даёт доступ к многопользовательскому режиму игры. Ваш прогресс в Starter Edition будет доступен при переходе на полную версию игры CHARGED: RC Racing.