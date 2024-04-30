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Manor Lords 26.04.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Средневековье
8.4 290 оценок

Стратегия Manor Lords возглавила свежий чарт продаж Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 23 по 30 апреля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Неудивительно видеть Manor Lords на первом месте, учитывая, что она возглавляла список самых желанных игр среди пользователей, посещающих магазин Valve.

Второе и третье места снова занимают Steam Deck и Helldivers 2, которая, очевидно, продолжает набирать хорошие обороты, несмотря на то, что вышла почти три месяца назад. В топ-10 мы находим Fallout 76 и Fallout 4 на четвертом и восьмом местах соответственно, благодаря успеху сериала Amaon Prime Video.

После отличного третьего места на прошлой неделе игра No Rest for the Wicked опустилась на десятое место, а Dead Island 2 заняла пятое место в первую неделю своего существования в Steam, чего удалось добиться благодаря снижению цены вдвое в первые несколько дней продаж.

На девятом месте - Bellwright, приключенческий экшен с динамикой выживания и градостроительства в Средневековье, появившийся в Steam 24 апреля.

  1. Manor Lords
  2. Steam Deck
  3. Helldivers 2
  4. Fallout 76
  5. Dead Island 2
  6. Call of Duty
  7. Dead by Daylight
  8. Fallout 4
  9. Bellwright
  10. No Rest for the Wicked
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