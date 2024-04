Стратегия Manor Lords возглавила свежий чарт продаж Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 23 по 30 апреля. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

Неудивительно видеть Manor Lords на первом месте, учитывая, что она возглавляла список самых желанных игр среди пользователей, посещающих магазин Valve.

Второе и третье места снова занимают Steam Deck и Helldivers 2, которая, очевидно, продолжает набирать хорошие обороты, несмотря на то, что вышла почти три месяца назад. В топ-10 мы находим Fallout 76 и Fallout 4 на четвертом и восьмом местах соответственно, благодаря успеху сериала Amaon Prime Video.

После отличного третьего места на прошлой неделе игра No Rest for the Wicked опустилась на десятое место, а Dead Island 2 заняла пятое место в первую неделю своего существования в Steam, чего удалось добиться благодаря снижению цены вдвое в первые несколько дней продаж.

На девятом месте - Bellwright, приключенческий экшен с динамикой выживания и градостроительства в Средневековье, появившийся в Steam 24 апреля.