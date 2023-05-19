Классический шутер от первого лица Chasm: The Rift добрался до консолей ©

Издатель SNEG возвращает оригинальную Chasm: The Rift на Xbox One, Series X|S, PlayStation 4 и 5 и Nintendo Switch. Испытайте оригинальный бумер-шутер с полной поддержкой 4K на консолях текущего поколения и элементами управления, адаптированными для современных геймпадов на всех платформах (включая Steam Deck), включая гироскопическое прицеливание на оборудовании Sony и Nintendo. Игроки на PS5 смогут насладиться всеми преимуществами использования контроллера Dual Sense, включая вибрацию HD (также на Switch) и адаптивные триггеры. Добавленные в игру функции улучшения качества жизни включают улучшенное управление персонажем, настройку прицела и масштабирование сложности, и это лишь некоторые из них.

В Chasm: The Rift вы играете в составе специального отряда коммандос, обнаруженного в странном месте — чувствуя, что вы больше не одиноки, вы поворачиваетесь, имея достаточно времени, чтобы выстрелить, убивая мутацию, безжалостно надвигающуюся на вас.

Снова и снова вы стреляете, сражаясь с более странными зверями; все гротескные мутации существ, которых вы когда-то знали. Внезапно необъяснимое становится ясным. Каналы времени сформировались в атмосфере Земли, превратив когда-то нормальные формы жизни в то, чем они никогда не должны были быть. Вы должны не только отразить и искоренить зверей, но и уничтожить временные каналы, чтобы окончательно избавить Землю от этих смертоносных мутаций.