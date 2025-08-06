Релиз ММО Chrono Odyssey отложили на год после критики игроков

Разработчикам нужно время для исправления проблем
Амбициозную MMORPG Chrono Odyssey отложили до четвертого квартала 2026 года. Об этом стало известно из финансового отчета компании Kakao Games, выступающей издателем.
До переноса релиз был намечен на конец 2025-го. Пока команда разработчиков официально не объявляла геймерам об изменениях в графике запуска.
Сообщается, что авторам потребовалось дополнительное время, чтобы вывести проект на достойный уровень. Напомним, что во время тестирования в июне он подвергся массовой критике.
Chrono Odyssey ругали и за плохую производительность, и за ИИ противников, и за боевую систему, и за визуал, и за контент. В июле разработчики объявили, что некоторые аспекты полностью переработают, но о переносе релиза речи не шло.
Проект выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Ну и молодцы. Хоть поняли, что шляпа выходит. Может теперь что и слепят.
ща еще белторес на 2028 улетит будут полит режим пилить
Я блУпротокл жду, а так у меня пока есть БДО и ТЛка.
не знаю я бы не ждал все таже шляпа только наверно гачу прикрутят и геншином назовут
Хотели как обычно выкинут на рынок кривенький продукт но что то пошло не так.
Отложить на год чтобы исправить перфоманс ии боевку визуал и контент это не исправить а сделать игру с нуля. Проект очевидно был мусором если сломано просто всё. Этот достойный уровень 2026 года будет такой же помойкой только на год позже. Ждем очередной анонс переноса в следующем отчете.