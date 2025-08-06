Релиз ММО Chrono Odyssey отложили на год после критики игроков

Разработчикам нужно время для исправления проблем

Амбициозную MMORPG Chrono Odyssey отложили до четвертого квартала 2026 года. Об этом стало известно из финансового отчета компании Kakao Games, выступающей издателем.

До переноса релиз был намечен на конец 2025-го. Пока команда разработчиков официально не объявляла геймерам об изменениях в графике запуска.

Сообщается, что авторам потребовалось дополнительное время, чтобы вывести проект на достойный уровень. Напомним, что во время тестирования в июне он подвергся массовой критике.

Chrono Odyssey ругали и за плохую производительность, и за ИИ противников, и за боевую систему, и за визуал, и за контент. В июле разработчики объявили, что некоторые аспекты полностью переработают, но о переносе релиза речи не шло.

Проект выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.