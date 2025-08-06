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Chrono Odyssey 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
7 134 оценки

Релиз ММО Chrono Odyssey отложили на год после критики игроков

Solstice Solstice

Разработчикам нужно время для исправления проблем

Амбициозную MMORPG Chrono Odyssey отложили до четвертого квартала 2026 года. Об этом стало известно из финансового отчета компании Kakao Games, выступающей издателем.

До переноса релиз был намечен на конец 2025-го. Пока команда разработчиков официально не объявляла геймерам об изменениях в графике запуска.

Сообщается, что авторам потребовалось дополнительное время, чтобы вывести проект на достойный уровень. Напомним, что во время тестирования в июне он подвергся массовой критике.

Chrono Odyssey ругали и за плохую производительность, и за ИИ противников, и за боевую систему, и за визуал, и за контент. В июле разработчики объявили, что некоторые аспекты полностью переработают, но о переносе релиза речи не шло.

Проект выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Raphtallia

Ну и молодцы. Хоть поняли, что шляпа выходит. Может теперь что и слепят.

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Alex40001

ща еще белторес на 2028 улетит будут полит режим пилить

Raphtallia Alex40001

Я блУпротокл жду, а так у меня пока есть БДО и ТЛка.

Alex40001 Raphtallia

не знаю я бы не ждал все таже шляпа только наверно гачу прикрутят и геншином назовут

Mad_cloud

Хотели как обычно выкинут на рынок кривенький продукт но что то пошло не так.

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Gridon

Отложить на год чтобы исправить перфоманс ии боевку визуал и контент это не исправить а сделать игру с нуля. Проект очевидно был мусором если сломано просто всё. Этот достойный уровень 2026 года будет такой же помойкой только на год позже. Ждем очередной анонс переноса в следующем отчете.

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