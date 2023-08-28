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Cities: Skylines 2 24.10.2023
8.4 104 оценки

Новый видеоролик Cities: Skylines 2 посвятили симуляции жизни обычных горожан

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butcher69
Новости

В предыдущих роликах Cities: Skylines 2 мы узнали о развитии города, экономике, климате и многом другом, но теперь пришло время поговорить о людях.

Согласно новому трейлеру, хотя горожане управляются "глубокой симуляцией", они не следуют механическим командам, а руководствуются "реальными человеческими импульсами". Большинство дней для граждан будут проходить без происшествий: они будут работать или ходить в школу, проводить время с семьей и в целом жить своей жизнью.

Однако есть вероятность того, что жители могут заболеть, потерять работу, стать бездомными, совершить преступление, но если вы будете поддерживать в них радость, то они будут вносить свой вклад в экономику города и повышать уровень удовлетворенности до самой смерти.

Вы можете отслеживать уровень счастья горожан в Cities: Skylines 2, так что вы сможете увидеть, что приносит вашим жителям страдания, а что делает их счастливыми.

Те же вещи, которые делают людей счастливыми в реальной жизни, сделают их счастливыми и в Cities: Skylines 2: например, минимизация загрязнения окружающей среды, работа коммунальных служб, отсутствие преступности на улицах.

Здравоохранение - еще один важный элемент города, и если вы не обеспечите его должного уровня, жители все равно будут умирать, даже если город чист и безопасен. Это вдвойне важно для пожилых граждан.

Каждый гражданин проходит четыре жизненных этапа, и в зависимости от того, на каком этапе он находится, у него могут быть разные потребности.

Cities: Skylines 2 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 24 октября.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
AlexSEcl

Могли бы и анимацию походки горожан сделать хотя бы в трех разных вариациях. А то какая-то армия роботов ходит в ногу.

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RTYWD

Я понимаю что это градостроительный симулятор, но вблизи графа просто жуть

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