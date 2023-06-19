Первый дневник разработки Cities: Skylines 2 рассказывает про улучшения дорог и многое другое ©

Компания Paradox опубликовала первый дневник разработчиков Cities: Skylines 2, демонстрирующий текущую работу над долгожданным сиквелом градостроительной игры. В первом дневнике разработчиков показаны улучшения, которые вносятся в дороги, позволяющие строить и настраивать дорожную сеть так, как не позволяла оригинальная игра.

Cities: Skylines 2 должна выйти в октябре, и в течение следующих нескольких месяцев Paradox будет раскрывать новую информацию о различных улучшениях игры по сравнению с ее предшественницей. Прежде всего, это дороги, которые, по словам Paradox, являются "основой города"; если вы много играли в первую игру, то с такой оценкой трудно не согласиться.

Cities: Skylines 2 представит новую систему Grid для дорог, которая позволит вам определить начальную и конечную точку дорожной сетки, чтобы игра могла автоматически построить сетку за вас. Новый инструмент "Замена" позволит вам доработать дороги, добавив дополнительные элементы и изменив их расположение одним нажатием кнопки.

Другие улучшения дорог включают новые варианты строительства, позволяющие строить перекрестки между существующими дорогами, а также строительство с применением технологии cut-and-fill для дорог, прорывающих рельеф, и возможность легко возвышать дороги над другими дорогами. Удивительно, но теперь вы также можете создавать подходящие въезды и выезды для шоссе с соответствующими полосами разгона и торможения. Теперь вы можете наблюдать, как ваши автомобилисты ругаются друг на друга, не умея правильно использовать эти полосы!

Дороги разделены на различные категории по размеру, и вы даже можете создавать пешеходные дороги, на которых будет запрещен любой трафик, кроме служебного транспорта и машин доставки. Теперь вы также можете создавать специальные парковки, и пешеходы будут взвешивать, стоит ли пользоваться парковкой, расположенной дальше, или ближе к месту назначения.

В Cities: Skylines 2, начиная от сил по обслуживанию дорог и заканчивая возможностью добавлять на дороги знаки остановки и пешеходные переходы. Стоит прочитать полный дневник разработчиков здесь, чтобы увидеть все, что Paradox планирует ввести в Cities: Skylines 2, и если студия проявит такое же внимание к деталям во всех остальных частях игры, эта будет особенной.

Cities: Skylines 2 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 24 октября.