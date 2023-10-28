City Car Driving 2.0 - Дневники разработчиков #12

Пешеходы изменились больше всего в сравнении с оригинальным CCD. В тизере, с которым уже все знакомы – мы использовали экспортированные модели из Fuse: для выбранного сеттинга, пешеходам требовалась другая одежда, а качество выполнения модели, примерно, было на уровне оригинального CCD.

Параллельно с этим, мы понимали, что подобный уровень исполнения моделей – возможно, для оптимизации, является лучшим вариантом, но не соответствует минимальному стандарту современного качества в играх. В свою очередь, у UE есть собственный довольно удобный инструментарий создания персонажей – MetaHuman.

Для CCD 2.0 в MetaHuman мы создаем только основные пропорции тела пешеходов и их лица. После чего, усилиями художников проводится ретопология модели, что способствует нашим целям по оптимизации игры.

Волосы и одежда создаются как отдельные модели в соответствующем ПО и собираются с моделями людей из MetaHuman. После чего, все пешеходы загружаются в UE и используются в CCD 2.0.

Слева – пешеход созданный с помощью Fuse на ранних стадиях разработки игры. Справа – уже с помощью MetaHuman

После небольшого экскурса, каким именно образом создаются новые модели,обратим внимание на самое главное: геймплей. Пешеходы CCD 2.0 имеют ряд отличий от оригинальной игры.

Первое главное изменение – теперь у пешеходов есть полноценная физика. При Вашем неосторожном вождении пешеходы будут отпрыгивать от Вашего транспорта, либо, Вы сможете их сбить. К счастью, не смертельно. За подобное поведение и причинение вреда пешеходам для игроков будет предусмотрено соответствующее наказание, о котором мы обязательно расскажем в дневниках, посвященных общему темпу игры и теме соблюдения правил ПДД.

Второе изменение уже касается общей атмосферы и настроения игры – пешеходы являются полноценными жителями города, а не декорацией и преградой для Вас как водителя. Например, люди в форме полиции будут находиться только возле полицейского участка, разные рабочие, соответственно, на строительных объектах.

Всё это также в обязательном порядке участвует в игровых режимах работы таксистом и курьером грузов. Финальным дополнительным штрихом служит то, что на изменения погоды люди будут реагировать и на улицах: преимущественно, пешеходы будут одеты по погоде.

Все машины CCD 2.0 являются абсолютно новыми моделями – мы приняли решение ничего не переносить из CCD1 из-за того, что происходит сильное визуальное различие между нынешним видом транспорта и тем, что у нас было. Некоторые объекты, например, тракторы, переодически можно найти в мире игры.

Основное отличие транспорта трафика от машин игрока – детализация салона. В целях оптимизации детализация внутренностей трафика упрощена. Машины, которыми Вы сможете управлять, в салоне проработаны детально, вплоть до отдельных кнопок. В раннем доступе, они будут некликабельны, но мы заранее закладываем возможности в салон машины игрока.

В вопросе геймплея машины являются одним из главных генераторов всех событий в игре. Все машины являются полноценными участниками дорожного движения: они соблюдают полностью ПДД, могут заезжать в парковочные карманы и создавать опасные ситуации на дороге. В транспортный трафик не входят тяжелые грузовики, строительная техника.

Однако, кареты скорой помощи и экипажи полиции Вы сможете встретить на дорогах. В раннем доступе, мы не реализуем весь задуманный функционал, связанный с этим транспортом, поэтому отдельно отметим их наличие, но не реализацию всего задуманного функционала.

Будут ли эконом и спорт режимы в машинах?

Нет, в раннем доступе на машинах, которые мы подготавливаем для CCD 2.0., данных режимов движения не будет.

Будут электрокары доступные для игры?

В раннем доступе, мы делаем упор на стандартные, ещё привычные автомобили, и в раннем доступе электрокара не будет. Однако, мы не исключаем добавления набирающего популярность транспорта в будущем, тем более, учитывая тенденцию к популяризации электро автомобилей.

Будет добавлен режим пьяного водителя?

Как мы уже неоднократно отмечали, CCD 2.0. создаётся больше по лекалам игры, чем обучающего пособия. Поэтому, эта идея не закладывалась в CCD 2.0. изначально. Однако, мы видим запрос на эту довольно популярную механику, поэтому после раннего доступа, в будущих обновлениях, будем рассматривать возможность добавить подобную функцию в игру.

Что с лицензированным авто?

У нас нет возможности лицензировать автомобили. Мы стараемся реализовать все автомобили максимально реалистично и приблизить их к оригиналу настолько, насколько возможно. Всё что касается бренда, запатентованных объектов и других технологических особенностей, в CCD 2.0. не будет даже после раннего доступа.

Планируете релиз на консолях, а не только ПК?

На данный момент нет, но если City Car Driving 2.0. станет популярным автосимулятором, то конечно хотелось бы попасть и на эти устройства.

А как обстоят дела с облачным геймингом?

И это тоже на данный момент нет. В том числе поэтому, мы стараемся оптимизировать игру и под старые и слабые конфигурации компьютеров.

А микротранзакции будут?

Первый вопрос, где наше "нет" прозвучит как что-то хорошее. Нет, микротранзакции не планируются и не будут присутствовать в CCD 2.0.

Какими планируются DLC?

Сейчас – никакими. Перед тем как думать о DLC, нам стоить выпустить игру в раннем доступе, а затем успешно довести до полной версии, реализовав весь потенциал, который мы задумали для CCD 2.0.

Подробнее о предстоящей игре, до её выхода, Вы всегда можете ознакомиться в Дневниках Разработки, регулярно выходящих раз в две недели.