Разработчики City Car Driving 2 рассказали о геймплее и ответили на вопросы

На этот раз поговорим только о геймплее. Как множество раз заявлялось с нашей стороны – мы делаем игру, а не полное учебное пособие, поэтому для игры требовалось реализовать плавный переход между обучающей и развлекательной частью.



В CCD 2.0. таким переходом служат специализированные задания, которые при разработке внутри команды называются "испытания–задания". В дневнике мы расскажем: что это такое, чем мы вдохновлялись при их создании, и зачем они существуют.

На этапе концепта механики мы собирались реализовать то, что уже делали в CCD1: создать набор задач разной сложности на автодроме. Реализация заданий как механики началась с упором на автодром. Через несколько попыток стало понятно, что город с детально проработанным окружением и дорогами – позволяет выстроить интерактивную систему обучения.



Это мотивировало к поиску решений с главным вопросом: "Как совместить задания из обучения Безопасному Вождению и город, так, чтобы было интересно, и при этом человек мог обучиться?". Из этого вопроса и концепции "случайных событий" в других играх с открытым миром, появились "испытания-задания".



Теперь во время игры Вы сможете найти необычные места или события, выделяющиеся из привычного поведения трафика пешеходов и автомобилей. В большинстве случаев, эти события или места запускают задание при вашем приближении. В отличие от упражнений на автодроме, все задания Вам потребуется найти самостоятельно. Иногда это может быть совсем не просто.



Каждое из заданий отличается по набору условий, проверяющих Ваши навыки.

В ряд условий также входит и требуемый транспорт – некоторые задания просто не появятся, если Вы не будете, например, на фургоне.

Например, в одном из заданий Вам потребуется в ограниченном пространстве припарковать автомобиль, где помехой выступают пешеходы или проезжающий транспорт. В другом же задании, Вам потребуется подвезти человека по оживленной автомагистрали на высокой скорости с сильными ограничениями таймера.



Есть место и забавным ситуациям – в локации, где дорога уходит в гору, Вам потребуется на крыше своего автомобиля провезти коробку и не позволить ей упасть. С позиции обучения, эта задача проверяет Ваши навыки: умение регулировать скорость на въезде в гору и контроль объекта на крыше.



Наиболее удобной аналогией для "испытаний-заданий" будут "случайные события" из других игр с открытым миром. Именно ими наша команда вдохновлялась при создании этого элемента игрового процесса.

Задания находятся в разных местах игрового мира, поэтому мы просто пользуемся поводом показать Вам парковочное место Smile Возможно, именно на этой парковке и будет проходить одно из заданий.

Все задания, которые Вы будете находить в Открытом мире – это альтернатива тем условиям и задачам, что были в режиме "Карьеры" CCD1. Мы считаем, что взаимосвязь интересной локации и задания – интереснее, чем необычные упражнения на автодроме.



Испытания, реализованные в формате исследования мира игры и представленные как необязательные активности, – это то, что, по нашему мнению, очень помогает выстроить интересный игровой процесс, в который заложена идея обучения. Поэтому за каждое выполненное задание Вам будет выставляться оценка, выполненная в таком же формате, как и на автодроме.

Вне зависимости от того, где начинается "испытание-задание", в ходе их прохождения Вы также познакомитесь с важными местами города и узнаете его историю.

Преимущественно, даже на центральных улицах – город состоит из узких проездов, дорог и перекрёстков. Подобный тип строения города обеспечивает уникальный игровой опыт и позволяет сохранить целостность главной идеи серии City Car Driving. Создавая каждое из заданий, главное для нас – выдержать баланс. Если попробовать описать это понятие, то звучать оно будет следующим образом: реалистичное, интересное интерактивное обучение Безопасному Вождению.



Мы не придерживаемся подхода "аванпостов" или "вопросиков на карте", это неуместно в автосимуляторе. Но мы хотим подарить уникальный опыт не только с точки зрения Правил дорожного движения. "испытания-задания" – это не обязательный, но очень важный элемент игры, осуществляющий плавный переход от обучения к развлечению посредством геймплея. Как команда разработчиков, мы хотим, чтобы Вы самостоятельно знакомились с игрой и занимались только тем, что сами посчитаете интересным.

Почему в прошлых дневниках не было ответов на вопросы?

В дневниках мы отвечаем на все Ваши вопросы. В прошлый раз новых вопросов не было поэтому мы пропустили эту рубрику.

Будет озвученный навигатор?

Мы понимаем, что это важная и интересная деталь в игровом процессе, но в раннем доступе ждать её не стоит.

Планируются дополнительные секции для светофоров?

Они уже есть в CCD2.0

Можно будет загружать свою музыку и слушать её в игре как радиостанцию?

Да, мы считаем это важным условием для погружения в мир игры.

На дорогах будут происходить различные строительные работы?

Да, но в каком формате – мы пока не готовы рассказывать.

Будет демо-версия игры?

Скорее всего, нет.

Когда выйдет игра?

Мы не хотим давать точную дату, чтобы не разочаровать Вас в случае переноса. Игра выйдет в раннем доступе в первом квартале 2024 года.

Почему графика выглядит мультяшной?

Используемые скриншоты в дневниках разработки берутся напрямую из движка на момент написания нового дневника, без рендера и цветокоррекции, на всех скриншотах графика не является финальной и постоянно дорабатывается.

Почему улицы такие чистые и идеальные?

Трещины, мусор, грязь и т.д. - это финальные работы левел арта, на текущий момент работа идёт конкретно над наполнением локации, все косметические работы будут выполняться после завершения наполнения.

В следующем дневнике мы поговорим о самой сложной и интересной механике игры – перевозке грузов. Она серьёзно переработана по сравнению с оригинальным CCD.



Дневники разработки выходят раз в две недели. Не пропускайте!