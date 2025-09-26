Состоялся релиз пиксельного ролевого экшена Cladun X3

В Steam состоялся выход ролевого экшена с пиксельной графикой Cladun X3 от разработчика Nippon Ichi Software и издателя NIS America. Игра также доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4 и PlayStation 5.

События игры разворачиваются в загадочном месте под названием Арканус Селла. Сюда созвали злодеев из разных миров для участия в смертельной игре, целью которой, как ни парадоксально, является достижение мира во всём мире. Игроку предстоит взять на себя роль одного из таких злодеев.

Для выживания и победы в этой игре необходимо исследовать подземелья, сражаться с монстрами и избегать ловушек. Cladun X3 предлагает глубокую систему кастомизации: игроки могут создавать собственных персонажей, оружие, карты и даже музыку. Одной из ключевых особенностей серии является система Магических кругов, позволяющая использовать неактивных членов отряда для усиления основного персонажа, а также в качестве живого щита. Игра предлагает на выбор 6 типов оружия и 10 различных профессий, каждая со своими характеристиками и предпочтениями.

Помимо сюжетного режима, в игре присутствуют случайно генерируемые подземелья, называемые Ran-geons, где можно найти ценные сокровища. Проект не поддерживает русский язык.