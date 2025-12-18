MindsEye получила новый патч и получит ещё больше обновлений в 2026 году

Для Build A Rocket Boy 2025 год был, мягко говоря, непростым. Несмотря на провал MindsEye на старте в июне нынешнего года, студия не сдаётся, выпустив несколько обновлений за последние недели.

Похоже, эта работа приносит свои плоды, если верить недавним отзывам в Steam, которые «в основном положительные». Сегодня патч 6.1 наконец-то доступен на консолях и ПК, привнося новые улучшения в ИИ и анимацию. Также включены другие оптимизации и исправления.

MindsEye отмечает праздничный сезон двумя новыми миссиями в Аркадии: Ultra Terminal: Goin’ Haywire, рождественская версия серии Goin’ Haywire, получившая отличные отзывы игроков, и So You Think You Can Fly: Sky Race. Кроме того, в Build.ARCADIA добавлен новый рождественский набор ресурсов, так что вы можете привнести эту праздничную энергию в свои созданные миссии. Мы также добавили новые обучающие материалы по Arcadia Creator и исправили ошибки в MindsEye и Build.ARCADIA.

Информация о размере и версии загрузки:

Steam: 10,8 ГБ (Версия: 6073305)

Epic Games Store: 10,8 ГБ (Версия: 6073305)

PlayStation 5: 3,4 ГБ (Версия: 01.016.000)

Xbox Series X|S: 6,7 ГБ (Версия: 1.0.25.8364)

Build a Rocket Boy уже пообещала дальнейшие обновления для MindsEye в 2026 году. Игра должна сохранить свою положительную динамику.