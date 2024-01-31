Бывшие сотрудники Volition помогают inXile в работе над Clockwork Revolution

Сегодня студия inXile Entertainment объявила о сотрудничестве с компанией Shapeshifter Games, созданная из бывших разработчиков Volition, для работы над Clockwork Revolution.
«Я был очень благодарен за то, что смог помочь защитить эту новую студию и привлечь действительно замечательных разработчиков, которые помогут воплотить Clockwork в жизнь. Группы совместных разработчиков в наши дни почти данность, но эта особенная для нас из-за моей долгой истории с ними, начиная с игр Descent и FreeSpace», – сказал глава студии Брайан Фарго.
Президент inXile Крис Кинэн также имеет некоторый опыт работы с командой.
«Одной из первых игр, которые я тестировал в своей карьере, была Descent, поэтому в моем сердце особое место принадлежит команде Parallax/Volition и ее истории. Первоочередной задачей было обеспечить, чтобы этим ребятам было где приземлиться в Clockwork Revolution, и мы благодарны, что нам удалось сделать это так быстро. Привлечение новых партнеров по развитию может быть сложной задачей, но это было редкое партнерство, которое с самого начала казалось правильным».
Руководитель студии Shapeshifter Games Мэтт Мэдиган добавил:
«Талантливая и опытная команда, присоединившаяся к Shapeshifter, сразу взялась за дело. Мы получили большую поддержку от бывших участников Volition, и мы искренне благодарны inXile и Microsoft за возможность помочь в разработке замечательной новой ИС».