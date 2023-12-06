inXile Entertainment опубликовала странное видео с волшебниками и намеком на демонстрацию Clockwork Revolution

Компания inXile Entertainment продолжает дурачиться и опубликовала в социальных сетях безумное видео, в котором рассказывает о... волшебниках. Это не первый забавный ролик, выпущенный прославленной командой разработчиков первого лица Microsoft, и уж точно не последний.

В ролике с довольно простым названием ("Wizard Shit") два разработчика из inXile рассуждают на тему происходящего в студии. "Мне нравятся странные вещи, но это уже выходит из-под контроля", - говорит один из них.

Ну вы знаете, Xbox истекает кровью, трубы высасывают мозг... все эти вещи, что мы показывали раньше. Нам стоит начать говорить о Clockwork". И тут начинаются трансформации в волшебников под дружное "Oh Shit"

Однако возникает подозрение, что это толсты намек на волшебное появление Clockwork Revolution может появиться на церемонии The Game Awards 2023, которая пройдет в ночь с 7 на 8 декабря/.