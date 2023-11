В создании стимпанк экшена Clockwork Revolution участвуют опытные художники из игрового подразделения PlayStation

Над амбиционным экшеном Clockwork Revolution от студии InXile Entertainment работает множество талантливых специалистов из самых разных областей. Команда разработчиков была сформирована из авторов пошаговой ролевой игры серии Wasteland и множества других опытных сотрудников. Примечательно то, что большинство новых разработчиков прибыло в студию из основного игрового направления PlayStation.

Пользователи в социальных сетях обратили внимание на профили некоторых разработчиков Clockwork Revolution. Прямо сейчас они трудятся над реализацией амбициозного экшена с видом от первого лица в стимпанк мире, но всего несколько лет назад работали над главными эксклюзивами PlayStation. Одним из таких является технический художник Марвин Наджор, который успел приложить руку к The Last of Us Part II, Uncharted 4: A Thief's End, The Order: 1886, Killzone: Shadow Fall и Uncharted 3: Drake's Deception.

Clockwork Revolution имеет все шансы стать одной из самых красивых игр этого поколения, поскольку над ней работает большая команда опытных художников. Компанию Марвину Наджору также составляют художники, отвечающие за визуальный стиль Marvel's Spider-Man и Horizon: Zero Dawn.