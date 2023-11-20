В создании стимпанк экшена Clockwork Revolution участвуют опытные художники из игрового подразделения PlayStation

Вы попадаете в удивительный мир Авалона, где стимпанковая эстетика сочетается с фантастическими технологиями. В этом городе правит жестокая леди Айронвуд, которая использует своё устройство для перемещения во времени, чтобы подчинить себе историю и накопить немыслимое богатство.

Но вы не собираетесь мириться с её диктатурой. У вас тоже есть способность путешествовать по времени и влиять на ход событий. Ваши действия в прошлом будут иметь последствия для настоящего, и вы сможете наблюдать за тем, как меняется Авалон под вашим воздействием.