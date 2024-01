В Game Pass в 2024 году появилась первая игра-сюрприз Close to the Sun

Close to the Sun - первая игра января 2024 года на Xbox Game Pass: доступная с сегодняшнего дня на Xbox, PC и в облаке, игра от итальянской команды Storm in a Teacup была добавлена в сервис Microsoft как сюрприз, без официального объявления.

Игра переносит нас на борт "Гелиоса" - корабля, созданного Николой Теслой в альтернативном 1890 году для размещения элитных ученых мира и предоставления им места для работы над улучшением мира. Однако когда происходят странные инциденты, журналистку Роуз Арчер вызывают для расследования.

В 2024 году у сервиса подписки Microsoft будет множество новинок от внутренних студий. От Senua's Saga: Hellblade 2 до Avowed, от Clockwork Revolution до South of Midnight, от Microsoft Flight Simulator 2024 до ARK 2 - новый год будет полон эксклюзивов для платформы Microsoft.