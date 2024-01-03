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Close to the Sun 02.05.2019
Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, Стимпанк
6.4 84 оценки

В Game Pass в 2024 году появилась первая игра-сюрприз Close to the Sun

butcher69
Новости

Close to the Sun - первая игра января 2024 года на Xbox Game Pass: доступная с сегодняшнего дня на Xbox, PC и в облаке, игра от итальянской команды Storm in a Teacup была добавлена в сервис Microsoft как сюрприз, без официального объявления.

Игра переносит нас на борт "Гелиоса" - корабля, созданного Николой Теслой в альтернативном 1890 году для размещения элитных ученых мира и предоставления им места для работы над улучшением мира. Однако когда происходят странные инциденты, журналистку Роуз Арчер вызывают для расследования.

В 2024 году у сервиса подписки Microsoft будет множество новинок от внутренних студий. От Senua's Saga: Hellblade 2 до Avowed, от Clockwork Revolution до South of Midnight, от Microsoft Flight Simulator 2024 до ARK 2 - новый год будет полон эксклюзивов для платформы Microsoft.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Валентин Бабкин

Силсонг мы походу не увидим.

1
alexhistory

Киндер на вас в суд подаст теперь.

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Jarvis666

Мне показалось что годнота, а по итогу очередная бродилка в декорация первого Биошока

1
Denv3r 13

Мне очень понравилась в своё время

0