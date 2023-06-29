Приключенческая игра-головоломка Cocoon выйдет 29 сентября ©

Этот год обещает стать знаменательным для игр-головоломок, благодаря Humanity и игре Viewfinder. Еще одна игра только что появилась в календаре релизов в виде Cocoon.

Издатель Annapurna Interactive во время своего летнего шоукейса сообщил, что Cocoon выйдет на PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S и Steam 29 сентября. Она также будет доступна на Game Pass.

Это первый проект компании Geometric Interactive, которая была основана двумя бывшими разработчиками из Playdead, студии, создавшей Limbo и Inside. Cocoon - это приключенческая игра, в которой вы используете орбы для решения головоломок. Когда вы помещаете сферу на гнездо, вы можете прыгнуть внутрь нее - каждая сфера представляет собой отдельный мир со своей механикой и боссом, которого нужно победить.

В Cocoon все дело в рекурсии. Вы можете перенести сферу в другой мир, чтобы воспользоваться ее способностями, например, увидеть невидимые пути или активировать переключатели. У вас также будет возможность выпрыгнуть обратно из сферы, что станет ключом к решению некоторых головоломок и обходу препятствий.