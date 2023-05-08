Conan Exiles исполнилось пять лет - создатели представили забавную инфографику и специальный ролик ©

Сегодня игре Conan: Exiles исполняется пять лет, и разработчик Funcom отмечает этот юбилей различными способами. Главное объявление — сегодня игра поступит в продажу с пятидесятипроцентной скидкой, которая начнется вечером и продлится до 15 мая. Расширение Isle of Siptah, которое добавляет в игру большой новый кусок (открывается в новой вкладке) земли, также поступит в продажу, хотя его цена будет снижена только на 20%.

Если вы уже отправились в Гиборийскую эпоху, то вас, возможно, больше заинтересует бесплатный юбилейный набор, который предлагает Funcom. Игроки, которые отправятся на базар, смогут получить золотые кирки, праздничный торт и наклейки "череп-торт" для украшения своих построек.

Funcom также подготовила видеоролик, в котором разработчики и члены сообщества делятся воспоминаниями об игре, который вы можете посмотреть выше, а также инфографику с подробным описанием различных игровых фактов. К ним относятся наиболее распространенные причины смерти игроков (другие игроки, за ними следуют крокодилы), основные съеденные продукты (горсти насекомых - вкуснятина!) и общее количество собранных частей человеческого тела (много).