Создатели Concord выпустили анимационную короткометражку

Создатели многопользовательского шутера Concord преподнесли поклонникам приятный сюрприз, выпустив первый эпизод ограниченного анимационного сериала «Concord: Приключения Вольных стрелков». Дебютная серия, озаглавленная «Команда прежде всего», знакомит зрителей с тремя ключевыми персонажами — Тео, Джабали и Ит-Зетом.

Выпуск анимационного сериала — это не просто маркетинговый ход, а часть стратегии по продвижению Concord перед её августовским дебютом. При этом разработчики подчёркивают свой комплексный подход к созданию Вольных стрелков:

Во-первых, каждый аспект персонажей, начиная от геймплейных механик и заканчивая мельчайшими деталями анимации, призван отражать их уникальные характеры и богатые предыстории.

Во-вторых, особое внимание уделено актёрской игре, благодаря чему герои становятся более живыми и запоминающимися.

В-третьих, команда разработчиков стремилась создать не просто игровые модели, а полноценные личности, способные по-настоящему увлечь игроков.

В дополнение к анимационному сериалу создатели Concord анонсировали выпуск серии геймплейных трейлеров. Эти ролики призваны более детально продемонстрировать способности и снаряжение каждого Вольного стрелка из начального состава, тем самым давая игрокам возможность заранее выбрать своего фаворита.