ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
2.4 65 оценок

Создатели Concord выпустили анимационную короткометражку

Lunersun
Новости

Создатели многопользовательского шутера Concord преподнесли поклонникам приятный сюрприз, выпустив первый эпизод ограниченного анимационного сериала «Concord: Приключения Вольных стрелков». Дебютная серия, озаглавленная «Команда прежде всего», знакомит зрителей с тремя ключевыми персонажами — Тео, Джабали и Ит-Зетом.

Выпуск анимационного сериала — это не просто маркетинговый ход, а часть стратегии по продвижению Concord перед её августовским дебютом. При этом разработчики подчёркивают свой комплексный подход к созданию Вольных стрелков:

  • Во-первых, каждый аспект персонажей, начиная от геймплейных механик и заканчивая мельчайшими деталями анимации, призван отражать их уникальные характеры и богатые предыстории.
  • Во-вторых, особое внимание уделено актёрской игре, благодаря чему герои становятся более живыми и запоминающимися.
  • В-третьих, команда разработчиков стремилась создать не просто игровые модели, а полноценные личности, способные по-настоящему увлечь игроков.

В дополнение к анимационному сериалу создатели Concord анонсировали выпуск серии геймплейных трейлеров. Эти ролики призваны более детально продемонстрировать способности и снаряжение каждого Вольного стрелка из начального состава, тем самым давая игрокам возможность заранее выбрать своего фаворита.

-3
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Eios
Выпуск анимационного сериала — это не просто маркетинговый ход, а часть стратегии по продвижению Concord перед её августовским дебютом

Как мертвому припарка.....

P.s Еще только утро, а на ПГ сегодня уже шестая новость про всякий повесточный шлак.....Куда катится мир?

8
Пользователь ВКонтакте

прям жду не дождусь... когда этот кал с треском провалится // Дмитрий Рыбалко

3
VIGITAL1

У тебя запор что ли,сходи в туалет наконец.Может получится.

-3
Пользователь ВКонтакте

Поклонников? Вы о чем? // Александр Ковалёв

2
Gelyr

Напоминаю за это ещё и деньги просят

1
Hevin

Зачем так стараться ради мертвой игры? Просто забудьте про неё.

0