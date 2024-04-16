Construction Simulator: представлен официальный трейлер дополнения Liebherr

В сети появился трейлер Construction Simulator, который демонстрирует, чего ожидать от дополнения Liebherr Pack, включающего шесть новых машин от производителя Liebherr.
В пакет Liebherr Pack DLC входят LR 636 Litronic (гусеничный погрузчик), PR 756 Litronic (гусеничный тягач), TA 230 Litronic (сочлененный самосвал), T 60-9s (телескопический погрузчик), HTM 1204 ZA (автобетоносмеситель) и R. 938 (Гусеничный экскаватор). В DLC также входит большой сочлененный самосвал, новый телескопический погрузчик и автобетоносмеситель, который можно прикрепить к любому из полуприцепов, доступных в игре.
Дополнение Liebherr Pack для Construction Simulator теперь доступно на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One.