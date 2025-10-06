Control получила обещанное обновление с бонусным контентом и поддержкой PS5 Pro

Студия Remedy сообщила, что для PlayStation 5 и Xbox Series X/S наконец-то выпущено обещанное крупное обновление для Control Ultimate Edition. Главное его нововведение — бонусная миссия Dr. Yoshimi Tokui’s Guided Imagery Experience, озвученная Хидео Кодзимой. Ее можно запустить, собрав предмет Dr Tokui Tapes в разделе Extrasensory Lab of the Research Sector. До этого момента эта миссия была доступна только на ПК или для обладателей издания Deluxe на PlayStation 4. Теперь же в нее могут играть все.

Кроме того, разработчики добавили возможность разблокировать на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X частоту кадров в режимах качества и производительности (на Xbox Series S только в режиме производительности), добавили поддержку 120 Гц и HDR, а также подправили сглаживание.

Предусмотрена также поддержка консоли PlayStation 5 Pro. По словам разработчиков, при использовании режима PSSR игра приобретает более привлекательный вид. В частности, улучшено сглаживание, а также проработаны волосы главной героини и детали растительности. Если PSSR вам не подходит, его можно отключить. В любом случае, даже без PSSR качество игры на PS5 Pro должно возрасти. В режиме производительности на PS5 Pro обещают улучшенные отражения, а на более высоком разрешении — текстуры и тени.