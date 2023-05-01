CONVERGENCE: A League of Legends Story Лето 2023
6 17 оценок

Тизер-трейлер платформера CONVERGENCE: A League of Legends Story

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butcher69
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Разработанная компанией Double Stallion Games, игра CONVERGENCE: A League Of Legends Story - это сюжетный однопользовательский 2D экшен-платформер

Игрокам предстоим путешествовать по разросшемуся городу Заун в роли Экко, обладающего способностью перемещаться в пространстве и времени. Он и его друзья должны работать вместе, чтобы сохранить свой город в безопасности, но по мере того, как надвигается опасность и раскрываются секреты, Экко понимает, что не может доверять никому - даже себе.

Точной даты выхода у проекта пока нет.

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