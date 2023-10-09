Российский разработчик-одиночка анонсировал CONVRGENCE - VR-шутер в духе "Сталкера" и Escape from Tarkov ©

CONVRGENCE — одиночный VR-шутер с элементами выживания и хоррора. Вместе с верным четвероногим другом игрокам предстоит исследовать Чернокаменскую зону отчуждения: собирать хабар, сражаться с бандитами и охотиться за таинственными артефактами, а по ночам — отбиваться от опасных монстров.

Каждая новая вылазка на закрытую территорию будет кардинально отличаться от предыдущей. В зоне происходят регулярные выбросы, которые меняют внешний вид локаций и расположение всех объектов.

Автор вдохновляется шутером Escape from Tarkov, а на общую атмосферу повлиял «Пикник на обочине» братьев Стругацких.

Игра находится в активной разработке. Шутер выйдет в раннем доступе в 2024-м году с официальной русской озвучкой от некоммерческого объединения R.G. MVO.

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