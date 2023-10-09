Российский разработчик-одиночка анонсировал CONVRGENCE - VR-шутер в духе "Сталкера" и Escape from Tarkov

CONVRGENCE — одиночный VR-шутер с элементами выживания и хоррора. Вместе с верным четвероногим другом игрокам предстоит исследовать Чернокаменскую зону отчуждения: собирать хабар, сражаться с бандитами и охотиться за таинственными артефактами, а по ночам — отбиваться от опасных монстров.
Каждая новая вылазка на закрытую территорию будет кардинально отличаться от предыдущей. В зоне происходят регулярные выбросы, которые меняют внешний вид локаций и расположение всех объектов.
Автор вдохновляется шутером Escape from Tarkov, а на общую атмосферу повлиял «Пикник на обочине» братьев Стругацких.
Игра находится в активной разработке. Шутер выйдет в раннем доступе в 2024-м году с официальной русской озвучкой от некоммерческого объединения R.G. MVO.
Поддержать автора можно добавив игру в список желаемого Steam:
Каждый отечественный разработчек должен сделать игру "в духе сталкера". Иначе вселенную засосёт в чёрную дыру
Не разработчик, а школьник. Не игру, а собрать в кучу ассеты из 4х игр, расставить похоже на то как было в сталкере и заработать себе на новую видеокарту которую родители отказываются покупать. Нужно еще спросить у разраба какой движок, если Unity то значит показанное не является игрой и никогда не будет, обычный классический скам
А без ссаных очков нельзя сделать игру?
купи очки и они не будут ссаными.
Согласен, они станут блевотными :)
У меня башка кружится.
поначалу всех укачивает, через недельку адаптируешься
А нахрена они нужны? Да еще и цене среднего компа? Из нормальных игр только Half life Alix, а чтобы быть ниндзя и рубить фрукты, очки не нужны. Достаточно ножа и яблок из магазина.
Клим Саныч, добрый день!
Это игра от чувака, который создавал VR аналог Metro 2033, но его обвинили в нарушении авторских прав и он в итоге создает теперь эту. Прошлая игра была неплохая (сам играл), хоть немного и не в том формате, что ожидаешь от игры в таком сеттинге. Но как игра созданная одним человеком (ну она еще разрабатывалась, была в раннем доступе), вполне ничего было, пока шел по сюжету. Потом рейды...не люблю рейды
Поглядим что получится. Может быть с этой игрой автору повезет больше, чем с предыдущей.
Наверное к 2059 оттечественные игры в "духе сталкера" можно будет характеризовать так:
Не удивлюсь, если он сделает нормальную игру до выхода ждалкера и торчка
Разрабы одиночки придумывают сюжеты интереснее чем крупные компании с армией сценаристов.
хотелось бы побольше всяких приколов с интерактивностью))) без них начинаешь скучать в вр...
Блин а че, прикольно, жаль у меня очков нету
Очки 20 000р на авито стоят
Я в днс зашел 60к )
Ровно год назад на Али даже дешевле были. Но это продолжалось всего несколько дней, начиная со второго дня распродажи..
А так да, в среднем они продаются по цене обычного смартфона, да и работают на андроиде
Я смотрю это тренд копировать с других
Слыш, отдай молоко
ну тут сразу ясно все
Прошлую его игру удалили из стима, потому что пригрозили судом. Она была клоном Метро 2033, но в ВР
И правильно, душить таких надо в зародыше! Ничего сами придумать не могут, только у других воруют.
Потомственным ворам, чьи родители воровали в колхозе и на заводах - меня не понять, ведь они сами теперь воруют музыку, фильмы и игры на торрентах. А куда более наглые воруют ещё и наработки, сеттинг и идеи успешных разработчиков, пытаясь на этом заработать.
Ничего там от Метро 2033 не было, кроме места действия - Московского метро. Ни сюжетно, ни геймплейно она и близко не была клоном Метро 2033.
Ага, конечно. Куча геймплейных фишек взята из Метро, атмосферно - Метро, монстры наподобие Метро, часы наподобии метро и куча другого. Человек буквально пытался во всем копировать Метро 2033.
Игру удалили по требованию правообладателей Метро 2033 и разработчик удалил. Почему так по твоему, если там ничего от Метро 2033 не было?
Почему? Потому что она у меня есть и лично исследовал. Это вообще лучшее, что когда-либо видел из подобных проектов, созданных одним человеком.
Чел, там буквально вопрос почему удалили, а ты ответил вообще не по теме. Я не говорил, что это была плохая игра.
Но сходство было и это заметили правообладатели. И разработчик удалил её сам после обращения. Я у него спрашивал вернет ли. Он сказал - нет.
клон клона из клона :) 100% гениальная игра :)
че за пластиковая бутылка водки там XDDD
Спасибо, не надо.
ребзя я пустил пируна в духе сталкера, давайте все нюхать..
Интересно, а отечественных разработчиков когда-нибудь отпустит этот синдром "сралкера"? Ну скока можно-то а, как будто интересных сеттингов в отечественном антураже больше нельзя придумать. Хоть вот Атомик Харт и Смута, как глоток свежего воздуха.
очередная поделка, которая ни чем не кончится? сколько их уже было.
Прошлая "поделка" у разраба вроде как получалась весьма неплохой... А потом явились крупные компании и запороли игру - как я понял, правообладатели серии метро 2033. Им не понравилось, что их сеттинг (метро, мутанты, бандиты, выживание и прочее) использует "какой-то русский". Разработчик сообщил в дискорде, что будет новую игру делать, которая будет обходить все эти "права обладания" компаний. Вот, выкатил анонс этой игры. И я так понимаю, тут, если будет притензия типа "это же клон сталкера!" он сможет сообщить, мол "это полностью своя вселенная, а элементы используются постсоветские, с нотками взятыми из книг Стругацких, того же пикника на обочине... И все. Попробуй доказать что сталкер обладает всеми правами на... На что? Аномалии? Были в пикнике, пусть и не такие. Мутанты? Погляди любой фильм подобного жанра. Оружие (советско-российское)? Ага ага, скажешь тоже.... И по сути дела, все все будут понимать, чем вдохновлялся автор, но ничего сделать не смогут)
А мне вот всё интересно, что могут сделать правообладатели (из недружелюбных стран) в текущих реалиях жителям РФ? Допустим, их суд решит, что человек из РФ нарушил авторские права и должен выплатить им условную сумму. К чему это приведет? Единственное что может случится - если человек захочет выехать из страны, его может принять интерпол и то как-то не особо в это верится.
Сделать-то вряд ли что-то физически смогут, а вот заблокировать продукт на всех подконтрольных площадках - вполне, ущерба будет вполне достаточно чтобы уткнуть неправого.
Инди -треш, да ещë и в VR. Он действительно думает, что ради ЭТОГО кто-то купит очки?))
Ты действительно думаешь что он думает, что ради ЭТОГО кто-то купит очки? еще напиши что он думает что ради ЭТОГО кто-то купит ПК.
а ради этого и HL Алекс?
Очки и без ЭТОГО можно купить, они сейчас стоят сотню шав