Cook Serve Forever выйдет в раннем доступе 8 мая ©

Игра Cook Serve Forever очень похожа на предыдущую серию игр Cook, Serve, Delicious! от Vertigo Gaming, но в ней по-новому рассматриваются вопросы срочного приготовления еды, а также совершенно новый сюжет и мир. Кроме того, у игры появилась дата выхода в раннем доступе - 8 мая - и дорожная карта разработки, описывающая путь к версии 1.0.

Вот трейлер даты выхода в раннем доступе:

В CSF вы играете за Нори Кага, повара-надомника, который надеется стать знаменитым шеф-поваром, открыв тележку с едой в городе и участвуя в телевизионном кулинарном конкурсе. На странице игры в Steam сообщается о "сотнях" новых ингредиентов, полностью озвученном сюжете и новой динамичной системе приготовления пищи.

Cook, Serve, Delicious! 3?! вышла в ранний доступ, и Vertigo заявили в своем анонсе, что они делают то же самое снова, потому что в прошлый раз у них был "отличный опыт". Ранний доступ CSF будет включать в себя первые 25% игры, а летом начнутся обновления с добавлением локального кооперативного режима. Осенью будет добавлен дополнительный режим "Кулинарная школа", а зимой 2023 и/или в начале 2024 года игра достигнет версии 1.0.

Cook Serve Forever выйдет в продажу 8 мая по цене 30 долларов (региональные цены пока не известны), хотя владельцы предыдущих игр Cook, Serve, Delicious могут приобрести ее со скидкой в комплектах "полный набор".