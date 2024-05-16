Песочница Core Keeper выйдет из раннего доступа в конце августа

Компании Pugstorm и Fireshine Games объявили сегодня, что Core Keeper, получившая хорошие отзывы песочница, выйдет 27 августа на консолях Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5 (PS5) и PlayStation 4.

Версия для ПК также покинет ранний доступ и в тот же день выйдет в качестве полноценного релиза с огромным обновлением 1.0, содержащим новый контент, функции и улучшения качества жизни наравне с консольными версиями.

"Мы с нетерпением ждем выхода Core Keeper на консолях и ПК в августе этого года", - сказал Винсент Коутс, старший бренд-менеджер Fireshine Games. "Было удивительно наблюдать, как более 2 миллионов игроков открыли для себя очарование, тайны и веселье Core Keeper во время игры в раннем доступе Steam, и мы не можем дождаться, когда еще больше игроков откроют для себя все, что она может предложить, после полного запуска". От строительства, земледелия и рыбалки до выведения питомцев, сражений с огромными боссами и исследования таинственных земель - Core Keeper сочетает в себе так много того, что нравится игрокам, и позволяет играть как в одиночное приключение, так и вместе с друзьями по сети".

Core Keeper будет доступна в физическом и цифровом виде на Nintendo Switch, Xbox Series X, Xbox One, PS5 и PS4, а также только в цифровом виде на Xbox Series S и PC.