Пиратское приключение Corsairs Legacy стартует 30 января

Студия Mauris сообщила, что пиратская приключенческая игра Corsairs Legacy выйдет 30 января. Команда также представила новый геймплейные ролик, демонстрирующий мини-игру перудо.
Каждый игрок сможет сыграть в кости в местной таверне. Видео содержит видео-правила перудо с полной озвучкой и субтитрами, которые игроки увидят при первой попытке сыграть в перудо, а также сам игровой процесс. В Corsairs Legacy текстовая версия правил игры будет доступна в сокращенном виде, к которому вы всегда сможете обратиться, если что-то забудете.
Называйте вещи своими именами - стартует "платная бета-версия". "Выйдет" и "выйдет в Early Access" - это "две большие разницы"...