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Corsairs Legacy 30.01.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Инди, От третьего лица, Открытый мир
7.1 92 оценки

Пиратское приключение Corsairs Legacy стартует 30 января

monk70
Новости

Студия Mauris сообщила, что пиратская приключенческая игра Corsairs Legacy выйдет 30 января. Команда также представила новый геймплейные ролик, демонстрирующий мини-игру перудо.

Каждый игрок сможет сыграть в кости в местной таверне. Видео содержит видео-правила перудо с полной озвучкой и субтитрами, которые игроки увидят при первой попытке сыграть в перудо, а также сам игровой процесс. В Corsairs Legacy текстовая версия правил игры будет доступна в сокращенном виде, к которому вы всегда сможете обратиться, если что-то забудете.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
TheTigerM

Называйте вещи своими именами - стартует "платная бета-версия". "Выйдет" и "выйдет в Early Access" - это "две большие разницы"...

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