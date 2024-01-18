Пиратское приключение Corsairs Legacy стартует 30 января

Ролевая пиратская игра с открытым миром, в которой игрокам необходимо примерить на себя роль контрабандиста Джека Рэкхэма.

Главный герой не собирался становиться пиратом, но волей случая, занимаясь очередной доставкой груза, он попал в череду событий, обещающих навсегда изменить его жизнь. Теперь его ждёт полное опасностей приключение, в котором будут встречаться всевозможные интриги и опасные авантюры. Вам предстоит решать, кому помочь, а кого предать. Принимайте важные решения и создавайте собственную историю.

В разработке игры принимал участие арт-директор отменённых Корсаров 4.