Моддер показал, как мог бы выглядеть RTX-ремастер Counter-Strike 1.6 на Unreal Engine 5 ©

YouTube-канал «VISION» поделился видео, демонстрирующим, каким может быть ремастер Counter-Strike 1.6 в Unreal Engine 5. Наряду с воссозданными картами ютубер также реализовал базовую игровую механику.

Мы знаем, что Valve работает над Counter-Strike 2.0 на движке Source2. Тем не менее, CS2 будет содержать множество изменений игрового процесса, настроек и улучшений. Другими словами, вы не можете смотреть на это как на ремастер CS 1.6.

Из того, что мы видим, VISION использовала оригинальные текстуры, чтобы сохранить оригинальный художественный стиль игры. И в действительно странном ретро-стиле выглядит великолепно. По сути, этот фанатский ремастер напомнил мне Quake RTX и Doom RTX.

Излишне говорить, что это концептуальное видео, и не более того. Так что нет, вы не можете скачать и играть в нее. Тем не менее, это то, что многим фанатам CS покажется интересным.