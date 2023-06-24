Моддер показал, как мог бы выглядеть RTX-ремастер Counter-Strike 1.6 на Unreal Engine 5

YouTube-канал «VISION» поделился видео, демонстрирующим, каким может быть ремастер Counter-Strike 1.6 в Unreal Engine 5. Наряду с воссозданными картами ютубер также реализовал базовую игровую механику.
Мы знаем, что Valve работает над Counter-Strike 2.0 на движке Source2. Тем не менее, CS2 будет содержать множество изменений игрового процесса, настроек и улучшений. Другими словами, вы не можете смотреть на это как на ремастер CS 1.6.
Из того, что мы видим, VISION использовала оригинальные текстуры, чтобы сохранить оригинальный художественный стиль игры. И в действительно странном ретро-стиле выглядит великолепно. По сути, этот фанатский ремастер напомнил мне Quake RTX и Doom RTX.
Излишне говорить, что это концептуальное видео, и не более того. Так что нет, вы не можете скачать и играть в нее. Тем не менее, это то, что многим фанатам CS покажется интересным.
Кроме соплей на полу никакой разницы....
Дайте угадаю, как УГ с пересветами и вырвиглазным фильтром?
Ужасно выглядит, спасибо что нанёс вред моим глазам. Больше такое не показывай.
Выглядит ещë хуже. Переборщили с HDR))
Этой игре не надо ничего. Она живёт отлично, как и жила. Только портите её этими недо-ремастерами-ремейками.
Ну что тут сказать "вырвиглазный кусок дерьма".
Это хорошо. Кс 1.6 игра старенькая.