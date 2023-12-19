Игрок потратил 14 тысяч евро на скины в Counter-Strike, но вернул их через суд

Австрийский суд постановил, что Valve должна вернуть игроку в CS:GO сумму в размере 14 096,58 евро, которую тот потратил на открытие кейсов со скинами для онлайн-шутера. Об этом сообщает издание GamesWirtschaft.de.

Права истца в суде представляла юридическая фирма Padronus. В этом конкретном случае речь идет о косметических скинах (визуальные украшения, которые не влияют на характеристики и не предоставляют никаких преимуществ во время игры) для винтовок, пистолетов и ножей, которые можно приобрести и обменять, открыв ящики с оружием. Стоимость скинов измеряется, в частности, их классом редкости - диапазон на рынке сообщества Steam колеблется от нескольких центов до сотен тысяч евро.

Юристы доказали, что случайно сгенерированное содержимое боксов со скинами для оружия является одним из видов незаконных азартных игр. Суд согласился с этой классификацией и счел доказанным наличие "материальной выгоды в понимании Закона об азартных играх Австрии", поскольку компания-продавец могла получать прибыль с такого типа игровой активности.

Согласно законам Австрии, у каждого "поставщика лутбоксов" должна быть лицензия на проведение азартных игр. У Valve такого разрешения нет, поэтому суд признал ее виновной и обязал вернуть средства истцу. У компании есть четыре недели для того, чтобы обжаловать это решение. Если в Valve этого не сделают, постановление суда вступит в силу.

Управляющий директор Padronus Ричард Айбл назвал "очень удачным" тот факт, что судья, рассматривавший дело, имел опыт игры в Counter-Strike, поэтому оперативно разобрался в обстоятельствах дела.

Это не первое подобное дело в Австрии. Ранее компания Padronus уже успешно доказала, что лутбоксы в футбольном симуляторе FIFA также считаются формой азартных игр, в связи с чем нарушают игорное законодательство. Поэтому эксперты считают шансы на успешную апелляцию со стороны Valve мизерными.