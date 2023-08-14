В CS:GO обнаружен новый эксплойт, который позволяет определять точный IP-адрес игроков ©

Фанатам сетевого шутера Counter-Strike: Global Offensive следует быть осторожными во время запуска игры. Как оказалось, в игре до недавнего времени была уязвимость, которая позволяла злоумышленникам получить точный IP-адрес и другие важные сведения об игроках. Разработчики из студии Valve уже предупредили об этом, однако в настоящее время реальная опасность для игроков сохраняется.

На новую уязвимость обратил внимание пользователь под ником aquaismissing. Как отмечает этот пользователь, сообщество CS:GO уже не в первый раз сталкивается с подобной проблемой. Ранее в шутере уже было несколько брешей, позволявших получить часть закрытых данных об игроках. Новый эксплойт же позволяет узнать подробную информацию о самих пользователях, включая их IP-адрес, через банальный запуск соревновательного режима.

По словам aquaismissing, злоумышленники о новом эксплойте в CS:GO пока не знают. Тем не менее он бы рекомендовал игрокам временно отказаться от запуска сетевой игры, чтобы избежать вероятной атаки хакеров. Разработчики Valve обещали ему изучить полученный отчет об уязвимости и в ближайшее время выпустить исправление.

Примечательно, что этой проблемы можно избежать уже сейчас, если для запуска CS:GO использовать платформу FaceIt. Там воспроизвести ошибки и получить данные с IP-адресом невозможно.