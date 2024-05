Разработчик Stellar Blade оказался большим фанатом 2B и Тифы

Руководитель разработки Stellar Blade и глава студии Shift Up Ким Хён Тэ уже неоднократно рассказывал об источниках вдохновения. При создании экшена с очаровательными женскими персонажами, команда ориентировалась на NieR: Automata, Bayonetta, Devil May Cry, God of War, Sekiro и многие другие проекты. В недавнем интервью геймдизайнер решил поделиться самым сокровенным и раскрыл своих самых любимых женских персонажей в играх. Как оказалось, Ким Хён Тэ обожает сильных и независимых героинь, которые являются секс-символами для многих геймеров.

Во время разговора с журналистами из австралийского журнала Stack Ким сообщил, что является большим поклонником Тифы из Final Fantasy 7 и 2B из Nier: Automata. Корейский разработчик полюбил этих героинь с первого взгляда за общий дизайн и характер. По его словам, они сочетают привлекательную внешность и действительно сильные черты личности, которыми стоит восхищаться и даже брать в пример. Судя по словам Кима, у него дома даже есть фигурки этих героинь. Кроме 2B и Тифы среди любимых сильных девушек из игр он назвал Мишель и Нину из серии файтингов Tekken.

"Думаю, мне нравится идея иметь в них независимую и сильную сторону, не скрывая при этом их собственного обаяния", — описал свои предпочтения разработчик Stellar Blade.