Игроки Counter-Strike 2 создают баррикады с помощью торговых автоматов ©

В закрытом плейтесте CS2 игроки получили возможность исследовать обновленные версии карт Nuke и Office. Особенно интересными изменениями в Office стали способы блокировки проходов и создания временных укрытий с помощью торговых автоматов.

Функция взаимодействия с объектами на карте, которая была доступна в Counter-Strike 1.6, но отсутствовала в Global Offensive, вернулась в новом Counter-Strike 2. Несмотря на усложненную механику перемещения объектов по карте, торговый автомат стал предметом особого внимания пользователей.

С помощью мощного оружия игроки могут перемещать тяжелые торговые автоматы и использовать их для блокировки проходов в офисе. Это новая механика, которая получила положительные отзывы от сообщества Counter-Strike, хотя тактика занимает много времени и неэффективна в соревновательных сценариях.

Напомним, что официальная дата релиза Counter-Strike 2 пока не объявлена, но разработчики планируют выпустить игру летом 2023 года. В то время как игроки ожидают выхода полной версии, они продолжают наслаждаться плейтестом, ищут новые способы взаимодействия с объектами и надеются на еще больше улучшений и новых возможностей в будущем.