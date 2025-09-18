Новое обновление Counter-Strike 2: Show Off

17 сентября 2025 года компания VALVE выпустила очередное обновление на игру Counter-Strike 2 под названием Show Off.

Как выглядит Terminal

Вместе с этим обновлением вышли новые скины на оружия и новый вариант открытия кейсов - Terminal. Разработчики добавили новую коллекцию Genesis, в нее вошли 17 отделок от участников сообщества. Терминал Genesis Uplink теперь можно получать еженедельно, а кейс "Разлом" убрали из активного пула выпадения кейсов. Также стало возможно осматривать снаряжение другого игрока во время наблюдения. У каждой гранаты теперь есть уникальные звуки более высокой точности для извлечения, осмотра, вытягивания и броска.

Скин на AK-47 из новой коллекции

Система терминала работает совершенно просто. После того, как вы открыли терминал, игра предложит до 5 скинов из коллекции на выбор. Если вы отказались от всех предложений внутриигрового торговца, то терминал разбивается и пропадает из вашего инвентаря насовсем. Придется покупать или выбивать в еженедельной миссии еще один.