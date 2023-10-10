Слух: Counter-Strike 2 заработала 40 млн долларов на открытии кейсов менее чем через час после релиза

Counter-Strike 2 стала доступна 27 сентября, и она быстро стала одной из самых обсуждаемых. Учитывая, что в ней появилось много нового, например, скины, неудивительно, что некоторые игроки потратили на них много денег.
На самом деле, по словам киберспортивного инсайдера Джейка Лаки в Twitter, Counter-Strike 2 заработала 40 млн. долл. на открытии кейсов всего за 40 минут после появления в продаже. Эти данные поражают воображение, но, учитывая ажиотаж вокруг новейшей игры Valve, неудивительно, что люди с удовольствием тратят деньги и получают различные вознаграждения. Но стоит отметить, что это не официальная информация и поэтому к ней стоит относиться с долей недоверия.
Помимо скинов CS2, в новой игре исправлено множество различных звуков, а также добавлена новая музыка. Также появилось новое меню "Магазин", в котором можно проверить различные вещи, которые можно приобрести.
"Налетай, торопиться, покупай живопись". Через много лет они будут стоить дороже.
Автор, какие звуки исправлены в новой игре??? Шаги непонятно где 🤣
Я. конечно, не имею доступа, но мне кажется, что доходы военных корпораций сейчас меркнут с доходами жирного от школьников
Прям таки и школьников)
Ну я образно) Ну прикинь, тут чувак такой веками закупал кейсы, а тут ВТОРАЯ, МАТЬ ЕЕ, ЧАСТЬ!
школьников тоже никто не отменял, это основная аудитория) Я ло сих пор помню, как я спрыгнула с крыши и хедшотнула пару чуваков, и мне реально аплодировали, ааа, это было круто, впечатления, воспоминания)
Мелочь в карман Гейба, птю. На вас десятилетия зарабатывали в первой, а тут новый всплеск. И вы только представьте масштаб событий. Сколько кинутся закупать в надежде выбить розовый ножик! Тут интрига, до которой вашим национальным конфликтам вообще далеко. Тут реально БАБКИ, а не вот это ваше всё. Так, я Локи досмотрю сегодня или нет