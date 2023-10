Включение AMD Anti-Lag+ в Counter Strike 2 приводит к бану, разработчики готовят обновление драйверов Radeon ©

Сегодня ​​AMD быстро отозвала свой последний драйвер Radeon, поскольку его использование с Counter Strike 2 могло привести к бану со стороны античита Valve. AMD обещает решить проблему, тогда как Valve планирует выявить затронутых пользователей и отменить их блокировку, как только все вернется в норму.

Одной из ключевых особенностей, которые AMD добавила в свой драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 23.10.1 для графических процессоров Radeon, стала поддержка Anti-Lag+ для игры Counter Strike 2 от Valve. Но, как выяснилось, поддержка функции Anti-Lag+ была реализована путем обхода функций engine.dll, что VAC считает мошенничеством и действует соответствующим образом, баня пользователей.

«Последний драйвер AMD сделал доступной для CS2 функцию Anti-Lag+, которая реализована путем обхода функций dll движка», — говорится в заявлении Valve. «Если вы являетесь пользователем AMD и играете в CS2, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ANTI-LAG/+; любое вмешательство в код CS приведет к бану VAC. Как только AMD выпустит обновление, мы сможем выполнить работу по выявлению затронутых пользователей и отменить их блокировку».

AMD Anti-Lag+ — это одна из основных функций технологии AMD FidelityFX Super Resolution 3, которая в настоящее время работает на новейших AMD Radeon RX 7000, являющихся одними из лучших видеокарт, которые можно купить. Учитывая, что требовательные геймеры с новейшими видеокартами, как правило, включают все расширенные функции в новейших играх, можно только гадать, сколько людей было забанено из-за реализации AMD Anti-Lag+ в Counter-Strike 2.

Между тем, последняя версия драйвера AMD Software: Adrenalin Edition 23.10.1 также поддерживает три основные игры: Assassin's Creed Mirage, The Lords of the Fallen и Forza Motorsport. Таким образом, отзыв затронет геймеров, которые хотят играть в эти игры с новейшими драйверами.