The Crew Motorfest будет эксклюзивом для магазинов Ubisoft и Epic Games - Steam в пролете ©

The Crew Motorfest - еще одна игра от Ubisoft, которая на старте не будет продаваться в Steam и выйдет исключительно в Ubisoft Connect и Epic Games Store.



Пару дней назад Ubisoft сделала игру доступной для предзаказа. И, как видно из официального сайта, игра доступна (на ПК) только через Ubisoft Connect и Epic Games Store. Более того, в официальном пресс-релизе специально указано, что игра будет доступна на Windows PC через Epic Games Store и Ubisoft Store.



В прошлом месяце мы узнали, что Assassin's Creed Mirage также не будет доступна в Steam при запуске.



The Crew Motorfest обещает развить наследие франшизы The Crew и сделать ее лучшим экшен-гонкой с открытым миром в серии. Игроки будут гонять по городским улицам Гонолулу, спускаться по пепельным склонам вулканов, искать приключения в густых тропических лесах, дрифтовать по извилистым горным дорогам или просто отдыхать на солнечном пляже.



The Crew Motorfest выйдет 14 сентября.