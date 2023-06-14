The Crew Motorfest - еще одна игра от Ubisoft, которая на старте не будет продаваться в Steam и выйдет исключительно в Ubisoft Connect и Epic Games Store.
Пару дней назад Ubisoft сделала игру доступной для предзаказа. И, как видно из официального сайта, игра доступна (на ПК) только через Ubisoft Connect и Epic Games Store. Более того, в официальном пресс-релизе специально указано, что игра будет доступна на Windows PC через Epic Games Store и Ubisoft Store.
В прошлом месяце мы узнали, что Assassin's Creed Mirage также не будет доступна в Steam при запуске.
The Crew Motorfest обещает развить наследие франшизы The Crew и сделать ее лучшим экшен-гонкой с открытым миром в серии. Игроки будут гонять по городским улицам Гонолулу, спускаться по пепельным склонам вулканов, искать приключения в густых тропических лесах, дрифтовать по извилистым горным дорогам или просто отдыхать на солнечном пляже.
The Crew Motorfest выйдет 14 сентября.
The Crew Motorfest будет эксклюзивом для магазинов Ubisoft и Epic Games - Steam в пролете©
The Crew Motorfest - еще одна игра от Ubisoft, которая на старте не будет продаваться в Steam и выйдет исключительно в Ubisoft Connect и Epic Games Store.
Не Steam будет в пролёте, а The Crew Motorfest.
Какая покупка у игры убейсофта? Я даже пиратки не качаю и не жду даже взлома. Дерьмо, а не компания.
на форуме Ubisoft есть тема в которой написано что стим хотел закупить ключи для стандартной и ультима версии на 25% дешевле чем они запрашивали сами ! в основном это и послежило отказом для стима ((( очень жаль ибо стим является лидером по продажам и без стима фанаты будут покупать игру менее активно !!
Они также говорили когда выходила вальгалла и фаркрай 6, потом
На ПК одни компромиссы. Ещё один поинт в пользу консолей.
И 30 фпс тоже поинт будет?)
Откуда инфа? Не будет здесь 30 fps.