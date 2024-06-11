Все пропало? Журналист Eurogamer поиграл в Star Wars Outlaws и поделился своими опасениями

В прошлом году презентация игры Star Wars Outlaws от Ubisoft стала одним из самых ярких впечатлений. Казалось, что это будет настоящая видеоигра про Хана Соло, переносящая игроков в мир "Звездных войн", где они смогут почувствовать себя героями космических приключений.
Такого же мнения придерживался и журналист Eurogamer, но после того как он получил возможность опробовать Star Wars Outlaws в течение часа перед выставкой Ubisoft Forward, его оптимизм сменился разочарованием
Демоверсия игры оставила впечатление устаревшей как по механике, так и по исполнению. Он даже сравнил геймплей Outlaws с Uncharted: Golden Abyss, вышедшей в далеком 2011 году на PS VIta.
- Первая миссия представляет собой рутинный и не особо продуманный платформер с элементами исследования окружающей среды.
- Во второй игроку предстоит выступить в роли бесшумного вора, пробирающегося мимо бдительных охранников.
Похоже, здесь нет никакой реальной механики обнаружения - вы вырубаете охранников в непосредственной близости от другого патрульного, но они, похоже, не обнаруживают трупы и не реагируют на них. Когда я все-таки включил сигнализацию, скорее от скуки, чем от чего-либо еще, последствия оказались минимальными. Несколько оставшихся в комнате охранников бегут на вас со стрельбой, падают от пары простых выстрелов из вашего бластера.
- Третья миссия — это побег со звездного разрушителя Империи в космическом бою.
За вами следует пара истребителей TIE, для уничтожения которых используется что-то очень близкое к системе автоприцеливания, когда вы, удерживая левый курок, автоматически приближаете цель и на 90 процентов наводите ее на цель, так что остается только подтолкнуть аналоговый стик и нажать правый курок, чтобы прикончить ее. После двух или трех таких раундов я навел корабль на путевую точку и долго нажимал кнопку ускорения, пока не появилось приглашение спуститься на планету, что вызвало короткую сцену, когда корабль приземлился.
Что же не понравилось журналисту?
- Устаревшая механика: Геймплей Outlaws кажется простым и примитивным, не предлагая ничего нового или интересного.
- Шаблонный дизайн: Уровни игры не запоминаются, а задачи однообразны и скучны
Однако, поиграв в Star Wars Outlaws в течение часа или около того перед выставкой Ubisoft Forward, я заново оценил Jedi Fallen Order и Jedi Survivor. На самом деле нет, даже больше - по сравнению с ранней, по общему признанию, демоверсией Outlaws они выглядят как отдельные образцы революционного высокого искусства. Ранний геймплей Outlaws ощущается как древний - не только механически, но и в исполнении, в его почти полном отсутствии характера, чутья, изобретательности, деталей или стиля.
Несмотря на эти недостатки, есть надежда, что в полной версии игры все будет гораздо лучше. Эта демоверсия, хотя и не была короткой, неизбежно ограничивала контекст и масштаб. Есть все шансы, что в полной версии все будет хорошо. У Ubisoft Massive есть опыт создания игр с открытым миром, и они могут исправить ошибки, которые были замечены в демоверсии.
Кто-то в наше время всё ещё ждёт хорошей игры от юбисофт? Серьёзно? Это же юбисофт - самый скатившийся на дно производитель игр евер.
Да и ЕА туда же.
Зато продажи все равно растут с каждой серией, так что значит кого-то это устраивает из игроков.
сонибоев
Юбисофт сейчас скатился в максимально стерильные игры, где ни дай бог игрока обидеть. Skull&Bones прям четко это показала. Так что возможно это правда.
Это ж юбисофт, откуда у этих бездушных биороботов оригинальные идеи и воображение. Все, что они могут это выдавить из себя очередную песочницу, высранную генератором ландшафтов, заполненную однообразными тупыми активностями. Юбискам - одна из самых ублюдский компаний на рынке видеоигр и день, когда они обанкротятся и пойдут по миру будет лучшим днем для индустрии.
опять заныли,пока сам не посмотришь верить никому нельзя
ну там судя по геймплею следующий ассасин или фар край с зачисткой аванпостов просто с припиской star wars
Так посмотри, геймплей уже показали, он максимально вторичен, это все те же Юбики, ноль фантазии.
Это точно, многие хвалят треш, а нормальные проекты поливают грязью. Пора привыкнуть, данная мода никак не уходит.
Надежды нет.. ((
И внешка ГГ это одно из доказательств. ))
А ещё есть ряд проектов, выходивших До. Это всё объясняет.
Юбики как всегда, сначала ааааа, потом извинятся и норм
Так это ж убики нужно быть совсем наивным чтобы надееться хоть на что-нибудь приемлимое...
// Андрей Криницын
Так по презентации было видно игра очень скучна, перестрелки унылые, картинка да симпатичная но это все что хоть как то зацепило в этой игре.
В любом случае попробую погамать
окей
ммм опять зачистка аванпостов от Ubisoft. Ну если их будет мало, допустимое количество, это нормально и тогда я буду не прав что игра будет просто очередной зачисткой аванпостов.
Почему ты не вспоминаешь "зачистку аванпостов" в Ghost of Tsushima ??
Ну я не полностью против них какое-то количество их должно быть. Ну если игра состоит полностью из зачистки аванпостов, то это уже проблема.
В Tsushima я уже зае... их зачищать)) спасает только годная боёвка. Нравится мне во время боя менять стойки и мочить монголов 😁
Ну я сейчас играю в Tsushima ну с большими перерывами, меня они не душат :)
не только аванпосты более того я могу сказать там есть повестка но об этом никто не говорит и мне все равно игра отличная
Звёздные войны без жидаев и световых сабель - это хрень. Да еще и от Юбиков с уродливой бабой.
Не собираюсь играть в эту игру, чисто потому, что не дают выбрать пол перса (это очень важно, кто бы что не говорил) НО! Вот это претензия - мол устаревшие механики....тянет на какой-то детский сад. Вот реально - много игр с уникальными механиками появились за последнии 5 лет? Даже тот же Балдурс, чисто немного улучшенная копия прошлой игры студии. А про другие игры я вообще молчу. Уже нужно привыкать к тому, что фиг что нить новое по механики появиться. Единственная надежда на сюжет, так как за последнии годы, вообще ничего не вышло с хорошим сюжетом.
Лол, у юбитварей не хватило денег на еврогеев?
так и знал, что будет уг, сомнительно, чтоб поменяли чтот
Судя по последним играм ,которые вышли и еще выйдут ,эта игра будет не такой уж плохой ,а возможно и успешной
Надо самим посмотреть, журналисты сейчас как гадание на ТВ3.