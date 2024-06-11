В Steam стала доступна страница Ninja Slayer: Neo Saitama in Flames, игровой адаптации первой арки манги Ninja Slayer

Kadokawa анонсировала скоростной экшен, адаптированный из популярной манге NinjaSlayer, общий тираж которой составил 4,44 миллиона копий. История разворачивается в антиутопическом киберпанк-городе под названием Нео Сайтама, где человек, Кендзи Фуджикидо, хочет отомстить после того, как его семья была жестоко убита загадочным ниндзя.

Ninja Slayer - это роман о ниндзя в стиле киберпанк, написанный Брэдли Бондом и Филипом Н. Мозесом и изображающий хаотическое ближайшее будущее. Новая игра, основанная на первой части одноименного произведения, "Ninja Slayer Neo Saitama Flame", выйдет летом 2024 года.

Сеттинг игры и мир основаны на томах с 1 по 14 комикса, и игра представляет собой высокоскоростной экшн с боковой прокруткой, в котором представлены непреодолимые атаки и мощные приемы, типичные для убийцы ниндзя.

Учитывая случайный характер оригинальной серии, вы можете бросить вызов любому из 8 боссов в любом порядке на любом этапе. Цель — победить босса «Лаомото Канга», который в конечном итоге встанет на вашем пути.

Поддерживаемая платформа — ПК (Steam). Он будет выпущен KADOKAWA (KADOKAWA Game Linkage)/ABC Animation и будет разработан Skeleton Crew Studio, известной как OLIJA.

Что представляет собой игра «Ninja Slayer Neo Saitama Flames»?

Действие этой работы происходит в первой части оригинального произведения, арке «Neo-Saitama Flames». Сеттинг и мировоззрение игры основаны на томах комиксов с 1 по 14, при этом воссоздан Нео Сайтама. Мир, с которым фанаты знакомы, выражен, например, в вывеске с уникальным словом, клоне якудза, известном своим «Заккенакола!», и Онигавара-Цеппелин, летящем над городским небом. Вдобавок ко всему, атакующие действия и производство столь же радикальны и быстры, как и оригинальная работа, и мы также стремимся к новизне как в игре-боевике.

Воссоздайте мир комической версии

Сеттинг представляет собой более глубокую интерпретацию оригинального произведения, что делает его интересным для поклонников оригинального произведения.

Скоростной боевик о ниндзя

Самая большая изюминка комиксной версии — скоростная битва между ниндзя. В этой игре Убийца ниндзя, управляемый игроком, движется быстрее врага и наносит неудержимые атаки. Хотя игра основана на захватывающей игре с победой над большим количеством врагов, есть некоторые сцены, которые требуют хитрых стратегий. Есть этапы, которые четко определены как экшн-игра. Если вы пройдете их в хорошем темпе, в конце вас ждет могущественный босс!

Разворачивается скоростная битва

На сцене также используются различные трюки.

Ключевые действия персонажа игрока

Основная операция аналогична обычной горизонтальной прокрутке. Также возможны двойные прыжки, воздушные атаки с прыжков и наземные атаки. Он подчеркивает скорость и характеризуется способностью атаковать без перерыва. Две самые мощные атаки Убийцы ниндзя — «Рывок ниндзя» и «Техника Хисацу». Действие является основой оживления действия в этой игре, и игрок использует эти две атаки для создания контратаки.

Ниндзя дэш - Вы можете атаковать во время рывка одной кнопкой. Свеча под персонажем игрока — это индикатор выносливости, и если индикатора осталось достаточно, его можно использовать несколько раз. Поскольку вы можете атаковать во время движения, это также полезно, когда вас окружают враги.

Техника Хисацу - Когда вы атакуете врага, шкала заполняется и может быть восполнена до 3 раз. Выйти из ситуации можно с помощью мощных приемов, знакомых по оригинальному произведению, таких как Summer Salt Kick и Alabama Otoshi. Если выполнить условия, то можно овладеть даже самым сильным Тацумаки Кеном.

Жестокая битва с боссом ниндзя

Оригинальная работа представляет собой сериал, имеющий случайный характер: эпизоды в середине второй части внезапно начинаются с первой части. Как будто это включено в игру, каждый может бросить вызов восьми боссам. Когда вы побеждаете босса, вы можете получить приемы хиссацу, которые можно использовать в таких ситуациях, как битвы с боссами или когда вы находитесь в затруднительном положении в окружении врагов, чтобы вырваться из ситуации. Победив 8 боссов, вы сможете проникнуть в Столп Токородзава, где находится последний босс «Лаомото Кан». Сможет ли Убийца Ниндзя отомстить за свою покойную жену и ребенка?

Стиль, позволяющий играть на любой сцене.

Мощные атаки возможны с помощью техник шипацу!

Об оригинальном «Убийце ниндзя»

Роман-боевик о киберпанк-ниндзя, который с 2010 года выпускается в Твиттере (ныне известный как X) и продолжает генерировать множество интернет-мемов и влиятельных слов. Уже опубликован 21 том романной версии. Комиксы, основанные на оригинальном романе, были опубликованы KADOKAWA и Akita Shoten, а также было опубликовано несколько побочных историй. В 2015 году компания TRIGGER превратила его в аниме под названием "Ninja Slayer from Animation".

Это произведение, которое уже давно поддерживается давними поклонниками, действие которого происходит в научно-фантастическом мире киберпанка, изображающем битву между сверхчеловеческими ниндзя в городе недалекого будущего Нео Сайтама. Оно характеризуется уникальными фразами. и линии, рожденные из уникального взгляда Хацу на Японию. Кроме того, мы приобрели много новых поклонников благодаря состоявшейся на днях распродаже электронной версии. Всего было продано более 4,44 миллиона копий сериала.