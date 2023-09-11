The Crew Motorfest получит бесплатную пробную версию на этой неделе ©

Последняя гоночная игра от Ubisoft уже доступна игрокам в рамках раннего доступа, но вскоре заинтересованные лица смогут опробовать ее бесплатно. Пробная версия The Crew Motorfest будет запущена в конце этой недели.

Первые игроки уже зашли на серверы The Crew Motorfest, но Ubisoft решила порадовать широкую аудиторию и подтвердила, что игра будет доступна бесплатно - желающие смогут ознакомиться с самым началом гонки в конце этой недели.

С 14 по 17 сентября смогут насладиться пятью первыми часами аркадных гонок. 5 часов - это достаточное время, чтобы решить, стоит ли приобретать полную версию игры или лучше вообще отказаться от этой идеи. Однако Ubisoft уверена, что привлечет пользователей к The Crew Motorfest. Учитывая обстоятельства, игроки, скорее всего, получат возможность перенести свой прогресс в полную версию игры.