The Crew Motorfest получит бесплатную пробную версию на этой неделе

Последняя гоночная игра от Ubisoft уже доступна игрокам в рамках раннего доступа, но вскоре заинтересованные лица смогут опробовать ее бесплатно. Пробная версия The Crew Motorfest будет запущена в конце этой недели.
Первые игроки уже зашли на серверы The Crew Motorfest, но Ubisoft решила порадовать широкую аудиторию и подтвердила, что игра будет доступна бесплатно - желающие смогут ознакомиться с самым началом гонки в конце этой недели.
С 14 по 17 сентября смогут насладиться пятью первыми часами аркадных гонок. 5 часов - это достаточное время, чтобы решить, стоит ли приобретать полную версию игры или лучше вообще отказаться от этой идеи. Однако Ubisoft уверена, что привлечет пользователей к The Crew Motorfest. Учитывая обстоятельства, игроки, скорее всего, получат возможность перенести свой прогресс в полную версию игры.
Уже купил, в 8к обошелся голд :D Надеюсь прогресс сохраниться когда через год в стиме выйдет.
я бы тоже купил еслиб знал где и для ПК
на фанпее продают. На юплей или со сменой региона эпик стор. Что для игры юбисофт вообще пофигу - она в любом случае будет крепиться к юплею.