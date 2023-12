Во втором сезоне The Crew Motorfest появится контент от Hoonigan

Ubisoft опубликовала подробности второго сезона The Crew Motorfest, который стартует в эту среду (6). Обновление включает в себя новые автомобили, дополнительные события и партнерство с брендом Hoonigan, международным эталоном автомобильного дизайна.

Согласно трейлеру, бренд Hoonigan станет отдельной зоной на игровой карте, где будут проводиться мероприятия Gymkhana и многие другие испытания, вдохновленные темами This vs That и Build Breakdown.

Кроме того, во втором сезоне появится еще 24 автомобиля, включая Mitsubishi Lancer Evo IX и Lamborghini SC20. И хотя плейлист Gymkhana Grid Masters уже интегрирован в режимы игры, количество событий в Drift Experience будет удвоено, а наградой за них станут кастомизированные автомобили Hoonigan.

The Crew Motorfest доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и PC. Второй сезон будет идти до марта 2024 года.