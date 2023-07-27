Crime Boss: Rockay City получила обновление и DLC Weapons Pack, которые уже доступны

Crime Boss: Rockay City получила сегодня первое DLC Tactical Weapon Pack, доступное бесплатно в течение ограниченного времени в знак благодарности сообществу. Это DLC включает в себя четыре новых смертоносных оружия, доступных как в режимах «Битва Бейкера», так и в режимах «Время преступлений».
- Slate 36: полуавтоматическая винтовка, идеально подходящая для захвата Рокей-Сити.
- Fiver Tactical: красивый пистолет, который станет надежной частью арсенала любого преступника.
- Bohema: автоматический пистолет, который легко проникнуть в любой банк.
- Urban Sweeper: дробовик, который легко разрешит любой спор на улицах в пользу владельца.
Кроме того, разработчик INGAME STUDIOS и издатель 505 Games сегодня выпустили важное обновление, в котором представлены новые функции, улучшения игрового процесса и десятки улучшений качества жизни, которые теперь доступны на ПК для Epic Games Store, Xbox Series X|S и PlayStation 5.