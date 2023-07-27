на главную
об игре
Crime Boss: Rockay City 28.03.2023
6.6 102 оценки

Crime Boss: Rockay City получила обновление и DLC Weapons Pack, которые уже доступны

©
monk70
Новости

Crime Boss: Rockay City получила сегодня первое DLC Tactical Weapon Pack, доступное бесплатно в течение ограниченного времени в знак благодарности сообществу. Это DLC включает в себя четыре новых смертоносных оружия, доступных как в режимах «Битва Бейкера», так и в режимах «Время преступлений».

  • Slate 36: полуавтоматическая винтовка, идеально подходящая для захвата Рокей-Сити.
  • Fiver Tactical: красивый пистолет, который станет надежной частью арсенала любого преступника.
  • Bohema: автоматический пистолет, который легко проникнуть в любой банк.
  • Urban Sweeper: дробовик, который легко разрешит любой спор на улицах в пользу владельца.

Кроме того, разработчик INGAME STUDIOS и издатель 505 Games сегодня выпустили важное обновление, в котором представлены новые функции, улучшения игрового процесса и десятки улучшений качества жизни, которые теперь доступны на ПК для Epic Games Store, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

1
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий