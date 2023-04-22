Детективная головоломка Crime O'Clock получила новый трейлер и дату релиза на Nintendo Switch и ПК ©

Just For Games и Bad Seed объявить дату выхода своей криминальной игры Crime O'Clock. Новая игра-головоломка будет доступна 30 июня 2023 года на Nintendo Switch и ПК.

Как детектив времени, вы будете работать над раскрытием преступлений во времени, которые никогда не должны были произойти. Однако по мере того, как на протяжении веков начинает проступать общая нить странных событий, вы понимаете, что что-то или кто-то пытается потревожить время. В этой игре каждая сцена, которую вы должны исследовать, имеет несколько временных меток, с которых вам нужно будет раскрывать различные дела о взломе, убийстве, краже и многом другом.

Вам нужно будет искать подсказки и использовать свои дедуктивные навыки, чтобы соединить недостающие части, а ваш продвинутый компаньон ИИ ЕВА поможет вам и со временем обновит свои системы.

Есть пять разных эпох, которые вы сможете исследовать в своих расследованиях: