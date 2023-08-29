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Crimson Desert TBA
7.7 135 оценок

Главный редактор Windows Central утверждает, что на Gamescom был показан "реальный" геймплей Crimson Desert

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Gutsz
Новости

На грандиозном игровом шоу Gamescom Opening Nights Live 2023 в прошлый вторник, 22 августа, состоялось возвращение амбициозной RPG-игры Crimson Desert от Pearl Abyss после долгого затишья. Во время трансляции разработчики показали трехминутный геймплейный трейлер с эффектными кадрами боев и открытого мира. Свежий ролик выделяется потрясающей графикой и визуальными эффектами из-за чего можно подумать, что нам показали очередной пререндер, однако это не так.

По крайней мере, в этом уверен журналист и главный редактор Windows Central Джез Корден. В своем недавнем подкасте он заявил, что на Gamescom мы все увидели демонстрацию "реального" игрового процесса Crimson Desert.

По словам Кордена, разработчики привезли выставку играбельной версии проекта, в которую могли поиграть некоторые журналисты. Ему удалось лично опробовать проект, однако из-за эмбарго он пока не может раскрывать подробности и делиться своими впечатлениями. В своем высказывании он косвенно намекнул, что Crimson Desert представит огромный открытый мир со множеством возможностей для игрока. Также проект сможет приятно удивить и в графическом плане. Конкретные подробности об игре могут появиться уже в скором времени, когда спадет эмбарго на публикацию превью.

Crimson Desert должна выйти на ПК и консолях текущего поколения, однако сейчас игра не имеет даты релиза.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
dem001

Довольно интересный проект , если у разработчиков получится с помощью квестов и сюжета сшить все геймплейные моменты показанные в трейлере , то нас ждет отличная игра)

3
Observia

так там ничего такого удивительного не показали, по сути та же БДО, просто с новыми механиками для одиночного прохождения. И это очень круто.

1
romero52

выглядит эпично)

1