Главный редактор Windows Central утверждает, что на Gamescom был показан "реальный" геймплей Crimson Desert

На грандиозном игровом шоу Gamescom Opening Nights Live 2023 в прошлый вторник, 22 августа, состоялось возвращение амбициозной RPG-игры Crimson Desert от Pearl Abyss после долгого затишья. Во время трансляции разработчики показали трехминутный геймплейный трейлер с эффектными кадрами боев и открытого мира. Свежий ролик выделяется потрясающей графикой и визуальными эффектами из-за чего можно подумать, что нам показали очередной пререндер, однако это не так.
По крайней мере, в этом уверен журналист и главный редактор Windows Central Джез Корден. В своем недавнем подкасте он заявил, что на Gamescom мы все увидели демонстрацию "реального" игрового процесса Crimson Desert.
По словам Кордена, разработчики привезли выставку играбельной версии проекта, в которую могли поиграть некоторые журналисты. Ему удалось лично опробовать проект, однако из-за эмбарго он пока не может раскрывать подробности и делиться своими впечатлениями. В своем высказывании он косвенно намекнул, что Crimson Desert представит огромный открытый мир со множеством возможностей для игрока. Также проект сможет приятно удивить и в графическом плане. Конкретные подробности об игре могут появиться уже в скором времени, когда спадет эмбарго на публикацию превью.
Crimson Desert должна выйти на ПК и консолях текущего поколения, однако сейчас игра не имеет даты релиза.
Довольно интересный проект , если у разработчиков получится с помощью квестов и сюжета сшить все геймплейные моменты показанные в трейлере , то нас ждет отличная игра)
так там ничего такого удивительного не показали, по сути та же БДО, просто с новыми механиками для одиночного прохождения. И это очень круто.
выглядит эпично)