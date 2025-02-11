Новая демонстрация Crimson Desert запланирована на конец марта

Студия Pearl Abyss готовится раскрыть новые детали о своем приключенческом экшене Crimson Desert на конференции GDC 2025, которая пройдет с 17 по 21 марта в Сан-Франциско.
На мероприятии разработчики представят новое демо, проведут встречи с потенциальными партнерами и начнут активное продвижение игры на мировом рынке. Pearl Abyss планирует участвовать в крупных игровых ивентах 2025 года, сотрудничая с международными издателями.
Crimson Desert — это высокобюджетный проект, который должен выйти осенью 2025 года, но точной даты пока нет. Быть может её назовут на этом мероприятии.
Новый Скайрим ?...
ладно
Судя по увиденному, это будет никому не нужная игра.