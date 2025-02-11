Новая демонстрация Crimson Desert запланирована на конец марта

Студия Pearl Abyss готовится раскрыть новые детали о своем приключенческом экшене Crimson Desert на конференции GDC 2025, которая пройдет с 17 по 21 марта в Сан-Франциско.

На мероприятии разработчики представят новое демо, проведут встречи с потенциальными партнерами и начнут активное продвижение игры на мировом рынке. Pearl Abyss планирует участвовать в крупных игровых ивентах 2025 года, сотрудничая с международными издателями.

Crimson Desert — это высокобюджетный проект, который должен выйти осенью 2025 года, но точной даты пока нет. Быть может её назовут на этом мероприятии.